Todo listo para la segunda edición del Seven "Pancu" Roger en el Santiago Lawn Tennis Club

17/11/2022 - 22:49 Deportivo

Mañana a partir de las 17 se pondrá en marcha el "Seven Pancu Roger" organizado por el Santiago Lawn Tennis Club. Será la segunda edición de este torneo en homenaje a Alfredo Raúl "Pancu" Roger, ex jugador del club y de los seleccionados santiagueños, ex integrante de la Comisión Directiva de la entidad del parque Aguirre y ex presidente de la Subcomisión de Rugby. Roger también se desempeñó como vicepresidente de la USR.

El primer torneo se jugó en 2019 y luego se suspendió por la pandemia. En esta edición 2022, participarán 12 equipos de distintas provincias, como La Tablada (Córdoba), Tigres (Salta), Seleccionado de Salta (Bordo y Negro), Seleccionado de Tucumán (Naranja y Azul), Old Lions (Rojo y Azul), Santiago Rugby, Invitación VII Palestra (un equipo invitación integrado por destacados rugbiers como el ex Puma Lucio López Fleming y Aníbal Panceira Garrido, ex integrante de combinados nacionales, entre otros), Speed Invitación 7 y el anfitrión Santiago Lawn Tennis.

El torneo es organizado por los amigos del recordado y destacado ex jugador y dirigente Roger, por la Subcomisión de Rugby del Santiago Lawn Tennis con el apoyo de la Comisión Directiva de la entidad. Un agradecimiento especial al gobierno de la provincia y a los sponsors que hacen posible la realización del torneo.

El formato de la competencia: serán 4 zonas de 3 equipos cada una. Una ronda clasificatoria en la que se juega la modalidad todos contra todos. Se disputarán 3 copas: de Oro; de Plata y Copa de Bronce.

Los primeros de cada zona clasificarán a la Copa de Oro. Los 2° de cada zona, a la Copa de Plata y los 3° de cada zona, a la Copa de Bronce. El torneo se disputará en las canchas 1 y 2 del Santiago Lawn Tennis y la final de la Copa de Oro, se disputará aproximadamente a las 22.

Después de la final, se realizará el tradicional tercer tiempo, en el que se hará entrega de los premios y recordatorios. El cierre se realizará con la Fiesta del Seven, que será en el anexo del Santiago Lawn Tennis, después de la medianoche.