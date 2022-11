LA FIFA aceptó el pedido de Qatar y no se podrá vender alcohol en los estadios durante la Copa del Mundo

18/11/2022 - 10:20 Deportivo

La FIFA aceptó hoy la petición del Gobierno qatarí y determinó que no se pondrán vender bebidas alcohólicas en los estadios y sus adyacencias durante la Copa del Mundo que comenzará el domingo.



La prohibición no estará impuesta en los denominados "Fan Fest", un lugar de encuentro donde se reúnen aficionados de todo el mundo para compartir sus emociones y vivir el ambiente único de la Copa Mundial.



La decisión fue muy meditada y observada porque puede provocar un perjuicio económico importante con uno de los patrocinadores principales de la Copa como la cerveza Budweiser, marca de origen checo y con fabricación en Alemania.



"Tras las conversaciones entre el país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas a los aficionados en lugares autorizados y los Fan Fest, eliminando los puntos de venta de cerveza de los perímetros del estadios de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar", indicó el anuncio de FIFA.



El organismo expresó además "No hay impacto en la venta de Bud Zero (cerveza sin alcohol), que sigue disponible en todos los estadios de Qatar. Las autoridades del país anfitrión y la FIFA seguirán asegurándose de que el estadio y las áreas circundantes brinden una experiencia agradable, respetuosa y placentera para todos los aficionados".



Qatar es un país en el cual el consumo de alcohol está restringido y solo se puede beber en algunos hoteles de Doha. Además, un litro de cerveza en Qatar ronda los 13 euros.



Durante la Copa del Mundo esta normativa se relajó, pero sigue sin poder comprarse alcohol en supermercados.