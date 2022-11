“La Copa Libertadores es lo máximo, ganamos todo, pero nos falta eso”

19/11/2022 - 01:52 Deportivo

Poco más de tres meses pasaron de aquel fatídico 10 de agosto, la noche en la que Exequiel Zeballos sufrió una grave lesión en su tobillo derecho. Pero el “Changuito” se recuperó en tiempo récord y ya se pone a punto para arrancar la pretemporada con Boca, el próximo 6 de diciembre.

“Gracias a Dios estoy muy bien. Ya me dieron el alta, así que estoy muy bien. Yo sigo entrenando para llegar a punto a la pretemporada, no solamente entreno por el tobillo, si no que haga pasadas y todo para llegar igual que el resto del plantel.

Pero estoy bien. Pateo, corro, tiro enganches, todo igual”, contó el delantero bandeño en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, al regresar ayer a su pago.

“Eso ya pasó, prefiero que me pregunten todo lo del presente”, dijo para dejar en claro que ya no quiere hablar de aquel episodio con Milton Leyendeker, el defensor de Agropecuario que lo fracturó. Exequiel celebró el título de la Liga Profesional que consiguió su equipo: “Estoy contento por todos los chicos, por el grupo, por el equipo que pudimos sacarlo adelante al torneo. Concentré con el plantel la última fecha, fui con ellos a la cancha, fue todo muy lindo. Ahora estoy tranquilo y a full, ahora viene la Copa Libertadores, empieza lo lindo”. Justamente la Libertadores será el gran objetivo de Zeballos para el 2023. “La Libertadores es lo máximo, ganamos todo pero nos falta eso. Yo soy fanático y el máximo sueño para mí es ganar la Copa Libertadores con el club que amo”, reveló. Cuando se lesionó, lo reemplazo Luca Langoni y lo hizo de gran manera. “Lo de Langoni no me sorprendió porque nuestra categoría 2002 es muy buena. Salimos campeones una sola vez porque éramos vagos. Jugaba Langoni, el Equi Fernández, Medina, Gaby Vega que está en Godoy Cruz, Carrasco que está en Reserva, yo. Éramos muy buenos nosotros, por eso yo esperaba que de la 2002 llegara cualquiera”, confesó Exequiel. El duro momento que pasó le sirvió al “Chango” para dimensionar el amor que le tienen los hinchas de Boca: “El hincha me quiere mucho, yo la verdad que no caía hasta que me rompí. Todos los mensajes y el cariño que me brindó la gente fue impresionante. Me llegó al corazón. Antes también me llegaba al corazón, pero esta fue de otra manera. Ahí bajé y me di cuenta de lo que me quiere el hincha”.

“Eso me ayudó mucho para salir adelante, porque fue una lesión de seis meses y yo llevo tres meses y ya me dieron el alta. Es todo cabeza igual. Pero estoy contento, la gente me quiere mucho, se portó muy bien conmigo y hay que demostrárselo en la cancha ahora cuando vuelva”, agregó. La selección de Scaloni, de la que Zeballos fue parte, y el Mundial fue otro tema ineludible.

“A Argentina le puede ir muy bien porque Lionel Scaloni está con Pablito Aimar, que nosotros lo hemos tenido en el Sub17. Ellos tienen una forma de armar, no solamente un grupo, sino una familia. Y eso es lo más importante porque la confianza está al cien por ciento. Y lo tenemos al enano (Messi) que es crack, es el mejor y hay que respetarlo”, opinó. Hoy será un día muy especial para Exequiel, ya que será homenajeado en Sarmiento. “Voy a ir a la cancha, ya todos saben que primero está Sarmiento y después viene Boca. A Sarmiento lo tengo siempre en mi corazón, es un club que amo mucho y que siempre lo extraño. Extraño ser chico y jugar en el club, extraño todos esos momentos. Sarmiento es algo enorme para mí así que estoy contento de volver a la cancha, espero que me reciban bien porque no jugué nunca yo en inferiores, pero estuve ahí”, comentó. Después de Sarmiento, Exequiel alentará a FM Láser, el equipo de fútbol amateur de su papá Oscar. “Mi viejo es un poquito mejor definidor, pero yo soy más habilidoso. Lo voy a ver, pero no lo voy a putear (risas), él siempre fue muy bueno conmigo y me dijo que me divierta en la cancha”, cerró.