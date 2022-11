Infantino: "Me siento árabe, gay y trabajador migrante"

20/11/2022 - 01:29 Deportivo

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, declaró sentirse "árabe, gay y trabajador migrante", durante una conferencia de prensa en Doha, un día antes de que comience el Mundial Qatar 2022, y arremetió contra las críticas recibidas, calificando de "hipocresía" y "lecciones de moral" por parte de los países occidentales.

"Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante", expresó Infantino, y denunció las lecciones de "doble moral".

"Esto me recuerda mi historia personal porque soy hijo de trabajadores migrantes. Sé lo que quiere decir ser discriminado, ser acosado como extranjero. Como niño fui discriminado (en Suiza) porque era pelirrojo, porque tenía pecas, era italiano, hablaba mal el alemán", continuó.

"Las críticas por el Mundial son hipócritas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía", insistió molesto.

Y repasó artículos aparecidos en España, Inglaterra o Francia en los que se describía a aficionados asiáticos como "falsos hinchas" por apoyar a las grandes potencias en los días previos al Mundial. "Esto es racismo puro, cada uno en el mundo tiene el derecho de apoyar al equipo que quiera", dijo.