Walter Perazzo: "Es una Selección que te da ganas de mirarla"

20/11/2022 - 01:39 Deportivo

Por Daniel Vera. dvera@elliberal.com.ar

La Selección Argentina ya está en las puertas del debut para el partido del próximo martes ante Arabia Saudita y todo se vive de una manera muy especial: con mucho fervor y entusiasmo de los hinchas argentinos que están en Qatar y también de los que apoyarán y alentarán en todo el país. El clima es de mucha algarabía y no es para menos. La "Albiceleste" está entre las principales candidatas en el Mundial y eso hace que la ilusión crezca y sea cada vez más gigante.

Walter Perazzo es el entrenador de Güemes en la Primera Nacional y un hombre que de fútbol es como un libro abierto. Su paso por diferentes clubes de la Argentina como futbolista, además de ser técnico del seleccionado Sub20 de nuestro país en el 2021, lo llevó a vivir y sentir de cerca todo lo que envuelve un ambiente que no es fácil de sobrellevar y que requiere de mucho tiempo de dedicación y esfuerzo.

Ayer habló con EL LIBERAL y dio sus impresiones sobre la forma que está palpitando el debut de la Selección y también se mostró ilusionado con el gran presente del equipo de Scaloni.

"Esta Selección hizo méritos para que todos confiemos en que hará un buen campeonato. Tiene un presente muy bueno, es una Selección que te da ganas de mirarla porque cuenta con un fútbol vistoso y de buen rendimiento. Llega al Mundial en un muy buen nivel. Creo que la expectativa que hoy tiene la gente está superando a las de otros mundiales. Haber ganado la Copa América y la que obtuvo ante los italianos, reforzó todos esos conceptos".

La Argentina hace 36 partidos que se mantiene invicta y todo por méritos propios. Scaloni logró unir todas las piezas dentro de un fútbol que representa al gusto del hincha argentino y así también lo entiende Perazzo.

"A mí me gusta como juega la Argentina. Más allá de los nombres, uno ve el funcionamiento del equipo y se observa un fútbol vistoso. Hoy uno siente que no depende de un jugador sino de un equipo. Después están las individualidades para decorar o para sobresalir en el equipo. No es que estamos pendiente de que agarre la pelota Messi para ver si pasa algo. Me gusta el juego que tiene asociado, la intención, la dinámica y la velocidad con la pelota. Todo eso lo hace más difícil para los rivales".

Arabia Saudita será el primer rival a enfrentar el próximo martes y siempre se dice que empezar con el pie derecho es lo más aconsejable. "El primer partido es donde uno tiene que romper el hielo. Si bien es un plantel que tiene experiencia por haber jugado cosas importantes, el Mundial es algo distinto. Se trata de defender la camiseta de la Selección y eso siempre tiene un peso emocional extra. Ya cuando escuchás el himno te das cuenta que es muy distinto todo. Es importante también empezar ganando. Te da tranquilidad para los otros encuentros".

Perazzo fue otro de los que se involucró desde afuera con dar su opinión sobre la decisión que debió tomar Scaloni a último momento y que está relacionado con las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa, los dos por lesiones.

"Fueron decisiones necesarias, pero a la vez difíciles. Si el jugador está lesionado, Scaloni lo único que hace es tomar un razonamiento de lógica pura. Creo que todo es producto de un Mundial atípico. Hasta hace unas semanas estaban los torneos en competencias, por eso pasan este tipo de cosas con las lesiones. Si ahora te lo entregan siete días antes, no hay posibilidades de nada".

Sobre Messi opinó: "Llega muy bien. Lo veo relajado, pero bien. Es como si estuviera en su casa. Hoy más que nunca se le ve que es local donde vaya con la camiseta de la Argentina. Disfruta más estar en la Selección que en PSG de Francia. No tengo dudas de que pueda hacer un gran Mundial".