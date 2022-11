Alfaro tras la victoria de Ecuador sobre Qatar: "Ojalá que sea el inicio de algo importante"

20/11/2022 - 16:27 Deportivo

Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro y con el arquero Hernán Galíndez de titular, comenzó el Mundial con un valioso triunfo por 2 a 0 sobre Qatar, anfitrión y debutante en la competencia, en el marco del partido inaugural.

"El mérito es de los jugadores, por la actitud, por el compromiso, por la forma y por la búsqueda", manifestó el DT del seleccionado sudamericano brindó declaraciones a los medios tras el triunfo contundente.

"Cuando Enner Valencia cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro... Enner tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie", declaró en conferencia de prensa.

Al margen de la polémica, Alfaro destacó el valor del triunfo en el partido inaugural, siempre importante en el inicio de una competencia: "Si uno quiere pasar de fase, es clave ganar el primer juego porque es el que acarrea mayor tensión y en el que no se tiene ciencia cierta sobre el rendimiento del equipo".



"Sabemos que no define nada, pero la victoria es muy importante. Estamos tranquilos pero no satisfechos. Hay cosas por mejorar si queremos jugar los cuartos de final. Vivimos emociones muy fuertes, este es un equipo muy joven y jugar el partido inaugural siempre genera tensión" dijo.

