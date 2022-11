Lionel Messi: “Me siento muy bien físicamente, no tengo nada raro”

21/11/2022 - 12:45 Deportivo

El capitán de la selección argentina Lionel Messi habló en conferencia de prensa este mediodía y confirmó que este Mundial de Qatar 2022 podría ser el último de su carrera. A su vez, confesó que se siente en muy buena forma física para el debut de mañana ante Arabia Saudita en Lusail.

"Estamos bien. Lo estoy disfrutando. Seguramente sea mi último Mundial. Soy un agradecido por el cariño que recibí siempre. Me pone feliz que haya tanta gente que desea lo mismo que yo", dijo ante los periodistas.





#Qatar2022 Hasta ahí la palabra de Lionel Messi en la previa del debut ante Arabia Saudita. pic.twitter.com/EQR5PLanSQ — Selección Argentina (@Argentina) November 21, 2022

En la misma línea, el futbolista añadió: "En lo personal estoy muy bien físicamente. No sé si llegamos mejor que otros mundiales. Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. La gente no está tan ansiosa y disfruta con la selección. Me recuerda mucho al grupo del 2014. Sabemos lo que queremos y lo vamos a buscar".

Al ser consultado sobre la foto de su tobillo hinchado que se viralizó en las últimas horas, el rosarino añadió: "Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Me entrené diferenciado por precaución, porque tenía un golpe, pero nada raro"





A continuación, Messi expresó: "Es un momento diferente en la temporada pero siempre me sentí bien con los partidos. Siempre me sentí cómodo con los minutos que tenía. Me cuidé como lo hice toda mi carrera"

Y finalizó asegurando: "Antes jugaba todo el tiempo y me pasaban desapercibidas muchas cosas importantes. Hoy intento disfrutar mucho más de todo".