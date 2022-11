VIDEO | La Selección Argentina tuvo una práctica regenerativa y esta tarde recibirá a familiares y amigos

27/11/2022 - 09:11 Deportivo

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, presenció hoy la práctica regenerativa del plantel luego del desahogo por la victoria contra México (2-0) en la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022.



El goleador salió a la cancha de entrenamiento de la Universidad de Qatar pasados los primeros diez minutos de la práctica inicada a las 5.00 (11.00 de Qatar), pocas horas después del triunfo en el Estadio Lusail.



Los futbolistas que sumaron pocos minutos ante los aztecas, entre ellos Enzo Fernández, realizaban una entrada en calor cuando Messi apareció sorpresivamente acompañado de Rodrigo De Paul, vestido con la ropa de entrenamiento pero en zapatillas.



El capitán recorrió toda la cancha y se sentó sobre el pasto apoyado contra el alambrado en un sector con sombra para resguardarse del fuerte sol de la mañana de Doha y los más de 30 grados de temperatura.



#SelecciónMayor ¡¿Qué desahogo, no?!



Bueno, por acá ya estamos pensando en lo que viene. Metidos y unidos.#TodosJuntos pic.twitter.com/HQ77G7fXq2 — Selección Argentina (@Argentina) November 27, 2022

En los restantes minutos abiertos a la prensa, se observó a Messi relajado, en medias y hablando con su amigo De Paul.El gesto del capitán se interpretó como muestra más del compromiso que tiene con el plantel y la responsabilidad que asumió como líder del grupo.Los que trabajaron bajo la mirada de Messi y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni fueron los que no jugaron y aquellos ingresados en el segundo tiempo: Enzo Fernández, Cristian Romero, Exequiel Palacios, Julián Álvarez y Nahuel Molina.También Leandro Paredes y Alejandro "Papu" Gómez, quienes fueron titulares contra Arabia Saudita pero el sábado no fueron elegidos como alternativa para Scaloni.El plantel tendrá la tarde libre y recibirá la visita de familiares y amigos que viajaron a Qatar.La agenda del seleccionado continuará el lunes con un entrenamiento, a puertas cerradas, desde las 12.00.El martes a las 10.15, el DT Lionel Scaloni, acompañado de un jugador, brindará una conferencia en el Centro de Medios de Doha.El último entrenamiento será a las 13.30 en la Universidad de Qatar, con los primeros 15 minutos abiertos.Argentina (3) definirá el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 el próximo miércoles a las 16.00 contra el líder Polonia (4) en el Estadio 974.Ls Selección Argentina tiene las mismas unidades que Arabia Saudita pero mejor diferencia de gol (+1 contra -1) y el que cierra la zona es México con 1 punto.