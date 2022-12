Selección Argentina: tras la victoria ante Polonia, práctica de recuperación y encuentro del plantel con sus familiares

01/12/2022 - 08:58 Deportivo

El seleccionado argentino se entrenará hoy de cara al partido del sábado contra Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar con el foco puesto en la molestia muscular de Ángel Di María y en maximizar el escaso tiempo de recuperación.



El cuerpo técnico de Lionel Scaloni programó la práctica para las 10.30 (16.30 de Qatar) en la Universidad de Qatar y a puertas cerradas.



Lo más importante del día pasará por la evaluación física de Ángel Di María, quien fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo en la victoria de ayer sobre Polonia por 2-0, debido a una molestia en el cuádriceps.



El rosarino era uno de los cinco jugadores que habían disputado todos los minutos contra Arabia Saudita y México pero no pudo completar el partido contra Polonia.



En principio no sería de gravedad y aguardarán hasta el horario del entrenamiento para decidir con los médicos si es necesario realizar estudios.



Los únicos cuatro que no descansaron ni un minuto durante el Mundial de Qatar 2022 son Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Lionel Messi.



Luego de tres partidos de máxima tensión y desgaste físico, el seleccionado tendrá un día menos de descanso que en la fase de grupos para preparar el partido de octavos de final contra Australia.



Esto fue motivo de reclamo por parte del entrenador durante la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Polonia.



"Es una locura. Somos los primeros del grupo y tenemos que jugar en dos días y medio", apuntó Scaloni.



Después del gran partido que hizo el equipo ante Polonia, las preocupaciones del entrenador pasarán más por lo físico que por lo futbolístico.



Igualmente, luego del fatídico debut contra Arabia Saudita hizo cinco cambios para enfrentar a México y en la previa de Polonia realizó cuatro.



Después de las tareas de recuperación de hoy, el plantel tendrá una solo una práctica más el viernes junto a la actividad oficial de FIFA que incluye la conferencia de prensa del entrenador y un futbolista en el Centro de Medios de Doha.



El partido contra Australia por un lugar en los cuartos de final se jugará el sábado a las 16.00 en el estadio Ahmad Bin Ali, con capacidad para 45.032 espectadores.