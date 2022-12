Escándo en Qatar: dos jugadores de Serbia fueron acusados de acostarse con las esposas de dos compañeros

01/12/2022 - 11:13 Deportivo

El primer gran escándalo del Mundial Qatar 2022 involucra a la Selección de Serbia. Según señalan, Dusan Vlahovic y Nemanja Gudelj fueron acusados de mantener relaciones sexuales con las esposas de Predraj Rajkovic y Luka Jovic.

La información fue dada a conocer por un periodista que cubre el día a día del seleccionado y que utilizó un hilo de Twitter para señalar que la ausencia del delantero de la Juventus en este Mundial, donde solo ha jugado menos de media hora en la derrota contra Brasil, estaba vinculada a una decisión del técnico más que a razones físicas.

"No estoy diciendo que las cosas al comienzo de este hilo hayan sucedido, solo digo cuál es el rumor ampliamente difundido. Pero lo que sucedió daría crédito a la teoría de que hay una gran pelea que involucra a Vlahovic y que el estado físico no es lo único por lo que no juega", manifestó el comunicador.

También contó que Gudelj habría tenido una aventura con Sofija Milosevic, pareja de Jovic, y esta infidelidad habría derivado en una pelea entre ambos jugadores durante un entrenamiento. Según reveló, esta aventura sucedió la noche siguiente al debut frente a Brasil e hizo que el volante central se quede en el banco los 90 minutos del empate 3-3 ante Camerún.

Con el paso de las horas, los rumores se acrecentaron y no quedó solamente en un dicho de una persona. El tema tomó mayor entidad porque llegó a la conferencia de prensa previa al cruce decisivo del viernes 2 de diciembre ante Suiza en un duelo que Serbia debe ganar para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Fue el propio Vlahovic que desmintió por completo esta información: "Es absurdo, una completa tontería, un completo sinsentido inventado por gente que no tiene nada mejor que hacer. Quieren desestabilizarnos".

Y agregó: "Estoy listo para defender mi nombre; legalmente, si es necesario. Lo que se dice es mentira y el ambiente en el equipo es muy bueno. Nuestro objetivo ahora es el partido contra Suiza y es muy triste que se hable de otra cosa".

Ante esto, el periodista que había lanzado el rumor, se retractó: "Ahora que Vlahovic lo ha negado y Jovic se ha burlado, eliminaré los tweets anteriores de la actualización diaria que detallaban los rumores a los que aluden".

Luego de estos rumores que se desataron en torno a Jovic, Vlahovic, Rajkovic y Gudelj, el seleccionado serbio deberá afrontar una final este viernes desde las 16 ante el conjunto helvético en el Estadio 974.