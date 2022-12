Alfonsina Abate Rímini, una promesa de Santiago en ascenso

07/12/2022 - 22:51 Deportivo

Culminando el 2022, el Santiago del Estero Golf Club sigue ofreciendo grandes promesas de su cantera, jugadores y jugadoras que tienen y tendrán mucho que decir en el futuro y que hoy gozan de un gran presente.

Un caso particular es el de Alfonsina Abate Rímini, que tuvo una temporada excelente que le permitió adjudicarse distintos certámenes locales y cumplir destacadas actuaciones en los torneos regionales de la federación del NOA de menores.

Alfonsina, es una jugadora con una enorme proyección y surgió de la cantera del club, como otros tantos valores locales.

Alfonsina Abate Rímini, tiene 14 años y cursa el 2 año en el Instituto San Pedro Nolasco. Trabaja en los entrenamientos fijos con su coach Mauricio Astudillo.

"Mi principal virtud es el juego corto, alrededor del green y de 90 metros para abajo me considero bastante sólida, desde el búnker estoy muy cómoda y con el putter en la mano también. Necesito mejorar un poco el juego largo, no tanto el drive, que no es mi peor faceta, pero sí las maderas y los hierros largos" comentó con sinceridad.

El año 2022 ha sido un gran año para Alfonsina, ha ganado entre otros torneos el Memorial Familia Gelid, Montenegro Pinturerías, Staff Models, fue segunda en los certámenes Los Mellizos, el Madre de Ciudades, el Yamba, el Enrico, Aniversario del Club. En Las Termas se adjudicó el torneo Libertador General San Martín, El Four Ball Café Martínez, el Four Ball del club y el Torneo Mousse.

En el Federativo del NOA, se adjudicó el Jockey Club Tucumán, el disputado en Santiago y fue segunda en el Salta Polo Club culminando segunda en el federativo del NOA.

"Para el año 2023 pretendo participar en todos los torneos del federativo del NOA para menores y clasificar para el interfederativo nacional de menores. Ganar experiencia jugando nacionales y poder representar a Santiago".