Independiente BBC quiere dar otro golpe

08/12/2022 - 23:48 Deportivo

Con la autoestima elevada tras la gran victoria en San Francisco, Independiente BBC se trasladó a la ciudad santafesina de Armstrong, donde esta noche enfrentará a Deportivo Norte, en busca de su tercera victoria consecutiva en la Liga Argentina.

El equipo de Fabián Daverio viene de ganarle a Sarmiento de Junín (92 a 82) y a San Isidro de San Francisco (101 a 84) para quedar más cerca de mitad de tabla en la Conferencia Norte, con un récord de 5 victorias y 7 derrotas.

El triunfo ante San Isidro dejó sensaciones reconfortantes en el plantel. Juan Ávila parece haber logrado insertarse definitivamente en los sistemas y los rendimientos individuales levantaron hasta convertir a Independiente en un equipo competitivo.

El rival de esta noche tiene mejor récord (6/7) y viene de perder ante Barrio Parque (92 a 86) como visitante, porque se desinfló en el último cuarto. Franco Borsellino es una de sus opciones más confiables en ataque y el que absorbe las marcas más pegajosas.

Otros partidos: 21, Ameghino, con Matías Martínez, vs. Colón de Santa Fe y San Isidro, con José Montero, vs. Central de Ceres, con Pablo Martínez; 22, Gepu vs. Jáchal.