Rodrigo de Paul se ganó otro título: fue elegido el más lindo del Mundial

No caben dudas de que Rodrigo de Paul tuvo una actuación destacada en este Mundial Qatar 2022. No solo por su desempeño dentro de la cancha, sino también por su romance con Tini Stoessel. Según se conoció, además de ganar la Copa del Mundo, el futbolista también se alzó con otro título: fue elegido el más lindo del certamen.

De acuerdo a lo publicado por TN, según una encuesta realizada por el portal brasileño UOL, más de 800 mil personas votaron por el jugador más lindo de Qatar y el argentino quedó en el primer lugar con el 6.20% de los votos. Además, se dio el lujo de destronar a Alisson Becker, el arquero brasilero que se mantenía en la cima.





De acuerdo con la encuesta, que fue replicada por la Revista CARAS Brasil, el arquero brasileño Alisson Becker lo siguió muy de cerca, con un 5.63% de los votos. También aparecieron nombres como Kevin Trapp, de Alemania, con el 5.35%, Bremer de Brasil con el 5.11% y en el puesto número cinco el francés Olivier Giroud, con el 4.95%.





Furia de Camila Homs

Este martes, luego de la caravana por las calles de Buenos Aires, la Selección Argentina se reencontró con su familia y Rodrigo de Paul no fue la excepción. Ni bien salió del predio de la AFA, el galán fue a su encuentro con Tini Stoessel con quien se fundió en un gran abrazo. Esto habría molestado profundamente a su ex, Camila Homs, por no ver primero a los dos hijos que tienen en común. Con algunas historias, la modelo dejó en claro que la actitud del futbolista no le agradó para nada.