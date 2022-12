"A todos los santiagueños agradecerles por hacerme sentir en casa": Renzo López se despidió de Central Córdoba

23/12/2022 - 16:57 Deportivo

El delantero uruguayo Renzo López se despidió con agradecimientos hacia los simpatizantes de Central Córdoba de Santiago del Estero, tras tomar la postura de seguir su carrera profesional en el extranjero.



El atacante, de 28 años, efectuó hoy un posteo en su cuenta de la red social Instagram en la que comunicó su adiós a la institución 'ferroviaria', a pesar de haber suscripto un vínculo hasta fines de 2025, a mitad de temporada.



"Sólo tengo palabras de agradecimiento a cada uno de mis compañeros, cuerpos técnicos, funcionarios, dirigentes y todos los allegados del club que me hizo pasar un año que nunca me voy a olvidar", manifestó el atacante.



"A todos los santiagueños agradecerles por hacerme sentir en casa y a los ferroviarios decirles que soy un agradecido de haber vestido esta hermosa camiseta y les prometo que este no es final, Hasta la próxima al más grande del Oeste", indicó el futbolista.



En principio, López, responsable de 16 conquistas en 30 partidos con la camiseta de Central Córdoba durante la presente temporada, tiene una firme propuesta para continuar su carrera en el Internacional de Porto Alegre.



La institución santiagueña, que tiene como nuevo DT a Leonardo Madelón, ya sumó dos refuerzos para la próxima campaña: el lateral Julián Navas (Arsenal) y el zaguero central Sebastián Valdez (Almagro).