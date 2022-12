VIDEO | Así es la habitación de Lionel Messi que se convertirá en museo en Qatar

27/12/2022 - 12:07 Deportivo

La Universidad de Qatar anunció hoy que la habitación en la que se hospedó Lionel Messi -capitán del seleccionado argentino de fútbol- durante el Mundial, se convertirá en un "museo en miniatura".

A través de su cuenta oficial de Twitter, la entidad que albergó a los campeones del Mundo durante toda la competencia informó que el cuarto en el que estuvo Messi será un "museo en miniatura".

La Universidad de Qatar publicó una serie de fotos de la concentración "albiceleste" y en el último posteo anunció que la habitación B201 que utilizó el capitán argentino se convertirá en un museo.

La entidad universitaria todavía no detalló si el museo funcionará en el mismo complejo o será trasladado a otro sitio.

La Universidad de Qatar fue el "bunker" del seleccionado argentino durante toda la estadía en Doha ya que además del complejo habitacional también utilizaron el gimnasio y dos canchas de entrenamiento.

Mirá el video

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!



The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX