Messi, Ronaldo, Neymar y Mbappé despidieron a Pelé

29/12/2022 - 18:05 Deportivo

El astro argentino Lionel Messi deseó un descanso en paz al brasileño Pelé, leyenda brasileña del fútbol mundial que falleció este jueves a los 82 años en un hospital de San Pablo, víctima de un cáncer.

"Descansá en paz, Pelé", fueron las palabras del capitán del seleccionado argentino en Twitter e Instagram, donde se replicaron cientos de miles de "me gusta" minutos después del posteo.

El flamante campeón mundial, que permanece en Argentina de vacaciones tras el Mundial Qatar 2022, acompañó sus publicaciones con fotos en compañía de "O Rei" en una de las galas del Balón de Oro.

A propósito, el brasileño felicitó al futbolista del París Saint-Germain después de la obtención de su séptimo Balón de Oro, el año pasado. "Felicidades, Leo Messi, por otro Balón de Oro. Sin duda es un homenaje justo para un talento impar. Siete veces, ¡muchas gracias!", declaró el triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) en sus redes sociales.

El astro argentino Lionel Messi deseó un descanso en paz al brasileño Pelé, leyenda brasileña del fútbol mundial que falleció este jueves a los 82 años en un hospital de San Pablo, víctima de un cáncer. También lo despidieron Cristiano Ronaldo, Neymar y Kylian Mbappé.

"Descansá en paz, Pelé", fueron las palabras del capitán del seleccionado argentino en Twitter e Instagram, donde se replicaron cientos de miles de "me gusta" minutos después del posteo.

El flamante campeón mundial, que permanece en Argentina de vacaciones tras el Mundial Qatar 2022, acompañó sus publicaciones con fotos en compañía de "O Rei" en una de las galas del Balón de Oro.

A propósito, el brasileño felicitó al futbolista del París Saint-Germain después de la obtención de su séptimo Balón de Oro, el año pasado. "Felicidades, Leo Messi, por otro Balón de Oro. Sin duda es un homenaje justo para un talento impar. Siete veces, ¡muchas gracias!", declaró el triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo

“Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé”.

Neymar

"Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, negros y principalmente: dió visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido pero su magia permanece. ¡¡Pelé es PARA SIEMPRE!!”.

Mbappé

“El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. Decanse en paz, Rey”.