Güemes integrará la zona A y debutará de local ante Agropecuario Argentino

30/12/2022 - 01:50 Deportivo

Güemes formará parte de la zona A del torneo de la Primera Nacional, que tendrá 19 equipos, y su debut será ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares, en condición de local. Así lo determinó el sorteo realizado ayer al mediodía en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino y que contó con la presencia del presidente de la entidad, Claudio Tapia.

El resto de los partidos de la primera jornada de la Zona A serán los siguientes: Alvarado vs. San Martín de San Juan, Gimnasia de Mendoza vs. Defensores Unidos de Zárate, Patronato de Paraná vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, All Boys vs. Nueva Chicago, Deportivo Morón vs. Almagro, Almirante Brown vs. San Telmo, Defensores de Belgrano vs. Temperley y Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán. En tanto, Flandria será el primero en tener fecha libre.

La temporada 2023 de la Primera Nacional contempla un certamen con 37 equipos, por lo que los restantes 18, entre ellos Mitre, el otro representante santiagueño, formarán parte de la zona B. La forma de disputa contempla el sistema todos contra todos, a dos ruedas, dentro de sus zonas. Es decir que la zona A, que integra el "Gaucho", consta de 38 fechas, pero cada equipo jugará 36 partidos, ya que dos veces quedarán libres.

Tras el debut ante Agropecuario, Güemes visitará a Brown de Madryn en la segunda fecha, mientras que en la tercera recibirá a Defensores Unidos. En la cuarta, se presentará en San Juan ante San Martín, será local de Flandria en la quinta y visitante de Alvarado en la sexta. En la fecha 7, el "Gaucho" será anfitrión de Gimnasia de Mendoza, visitará a Patronato en la fecha 8 y en la 9 estará libre.

Deportivo Morón (en Santiago), Almirante Brown (en Isidro Casanova) y Defensores de Belgrano (otra vez en nuestra provincia) serán los adversarios del equipo que dirige Walter Perazzo en las fechas 10, 11 y 12, respectivamente. En la 13 visitará a Estudiantes de Río Cuarto y recibirá a All Boys en la 14. En tanto, visitará a Nueva Chicago (fecha 15) y será local de San Martín de Tucumán (fecha 16). En el capítulo 17 será visitante de Temperley y local de San Telmo en el 18. Cerrará la primera rueda visitando a Almagro.