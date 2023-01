“Pelé era sencillo, humilde; como jugador, no volví a ver nada igual”

05/01/2023 - 00:10 Deportivo

El mundo sigue recordando a Pelé. Las interminables imágenes de archivo que existen son la demostración más tangible de lo que fue su jerarquía. Pero quienes lo vieron jugar, aseguran casi de manera unánime que "O Rei" fue el mejor futbolista de la historia.

En enero de 1966, el astro brasileño recientemente fallecido estuvo presente en Tucumán, cuando fue invitado a jugar una serie de amistosos con el mítico Santos de Brasil, en cancha de Atlético Tucumán frente al local y ante San Martín, que también organizó dicho evento.

El 13 de enero de ese año, EL LIBERAL logró la única entrevista de un medio santiagueño con Pelé. Carlos Argañaraz, escritor y periodista, lo pudo entrevistar. Carlos Villalba, fotógrafo del diario, completó el equipo periodístico del diario y retrató aquel encuentro.

"Lo pude entrevistar antes del partido que jugó ante Atlético Tucumán. Fue primero a la inauguración del Hospital de Niños de la provincia y se paró para hablar conmigo. Fue algo especial. Un hombre realmente muy sencillo, que hablaba "portuñol". Sabía algo de español y se le entendía perfectamente. Recuerdo mucho su forma de ser humilde, muy similar a como es hoy Messi", contó ayer Carlos Argañaraz.

A su vez, el reconocido escritor santiagueño confesó: "Como jugador, es el más completo que vi en mi vida. A Maradona y a Messi sólo los vi por televisión, pero si me preguntan, no hubo nadie como Pelé. Lo pudimos ver en Tucumán y realmente era distinto a todos los que estaban ese día en la cancha. Una habilidad impresionante. Medía poco más de un metro setenta, pero su físico impresionaba. Tenía una habilidad única, más directa hacia el arco que las que tuvo Diego o las que tiene hoy Messi, ya que los dos eran más de una gambeta corta. Pelé te encaraba y se iba hacia el arco. Era rápido, imparable y desde lo físico, terrible".

Seguidamente, Argañaraz contó que ese día, Pelé hizo el mejor gol que vio en su vida. "Ese día en Tucumán, Pelé hizo el gol más increíble que vi en mi vida. La agarró en la mitad de la cancha y comenzó a sacarse de encima jugadores. Llegó hasta el área y gambeteó también al arquero para definir al gol. No volví a ver algo así".

El escritor confesó que para él, Pelé es el mejor de la historia. "Pelé tenía una fuerza tremenda y una gambeta mágica. Además, era atlético y cabeceaba de una manera increíble. Si me preguntan a mí, pelé fue el mejor de la historia. Después Messi, que también es un jugador brillante. Pero pongo a Pelé primero por su cabezazo. Era más completo que 'Leo'. A Maradona lo pongo en el tercer lugar del podio", reconoció.

A su vez, Carlos Villalba, fotógrafo de aquel equipo periodístico de EL LIBERAL, contó: "Yo tenía 17 años, recién empezaba en esto de la fotografía y nos tocó estar ese día en Tucumán. Fue inolvidable. No tenía experiencia casi. Recuerdo la emoción que tenía y que intenté acercarme a los fotógrafos de La Gaceta, para ver cómo trabajaban. Fue mi debut como enviado especial de un medio. Era medio poco creíble, ya que era casi un niño y por eso pensaban que no me dedicaba a la fotografía. Me dejaron pasar".

Aquella nota forma parte de la historia grande santiagueña.