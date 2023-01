Amistoso de verano: Güemes y Chaco For Ever empataron en La Isla

14/01/2023 - 12:06 Deportivo

Güemes empató en sus amistosos con Chaco For Ever. El Azulgrana igualó 1-1 ante Chaco For Ever que se disputó a puertas cerradas en el Arturo Miranda. Fue el primero de los dos amistosos de ambos equipos de pretemporada de cara a la temporada 2023 de La Primera Nacional que comenzará la primera semana de febrero.

El primer encuentro de la jornada mostró a un rival con más tenencia de balón en área del Gaucho, pero en la segunda parte se emparejó en líneas generales con un Güemes que también incomodó al equipo chaqueño.

El primer tanto, ya casi en el cierre de la primera parte, lo marcó Claudio Vega para el conjunto visitante y el gol de empate lo concreto Lucas Cano.

Walter Perazzo en la primera formación alineó a Juan Mendonça; Matias Vera,Braian Machuca, Marcos Miers, Gabriel Lazarte; Ignacio Carruega, Leonel Alvarez, Matias Sosa; Maximiliano Casa y Lucas Cano.

Por su lado, el conjunto que dirige Pablo Martel formó con: Canuto; Valdez, Abraham, Fernandez, Juárez, Faccioli, Vega, Triverio, Butter, Boasso y Bayk.

Hubo dos encuentros pactados con dos tiempos de 30 minutos cada uno.

En el partido entre los suplentes, el resultado terminó 1-1, con goles de Santa Cruz para el Azulgrana y Romero para Chaco For Ever.

El once que salió a la cancha fue con; Luis Rodriguez; Agustin Bellone, Ignacio Barro, Gonzalo Gamarra, Michael Sambataro, Alexis Vega, Vallejos, Maximiliano Pariente, Dante Silva, Ivan Maggi y Ivan Santa Cruz.

En Chaco For Ever: Silva; Galleto, Ojeda, Barbieri, Allende, Jaque, Diaz, Maccari, Cuevas, Ibarra y Molina.