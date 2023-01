“Pulga” Rodríguez: “Me voy a entregar al cien por ciento”

16/01/2023 - 20:38 Deportivo

En la ruta, en pleno viaje a Buenos Aires para sumarse Central Córdoba, Luis Miguel Rodríguez atendió el llamado de EL LIBERAL y habló sobre su incorporación al equipo que dirige Leonardo Madelón.

El “Pulga” hace ilusionar en grande a los hinchas del “Ferro” y él les prometió entregarse por completo para defender esta camiseta.

“Al hincha le puedo decir que me voy a entregar al cien por ciento, voy a tratar de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partid. Más que eso no puedo prometer. Ojalá pueda ayudar a mis compañeros a marcar goles y porque no a hacerlos yo también”.

Sobre los motivos por los que eligió Central Córdoba, contó: “Central habló con mi representante, llamaron a Colón, me hicieron llegar la propuesta y la acepté. Fui claro en manifestar en su momento que quería salir de Colón y Central fue el club que se puso a disposición para contratar mis servicios y es por eso que decidimos estar”.

“Tuve conversaciones con el Kily Vega, también tuve amigos que jugaron en Central como Sbuttoni, ahora está Soraire. Este tiempo hablé mucho también con Nico Leguizamón y me contó que es un club ordenado, que está al día, trabajando bien y en proceso para hacer mejores campañas y. Ojalá pueda estar a la altura de lo que es Central y poder cumplir con las expectativas”, agregó.

