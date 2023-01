"Pulga" Rodríguez: “Quiero adaptarme rápido para estar a disposición para el partido con River”

17/01/2023 - 01:04 Deportivo

Por Pablo Díaz TW: @pablidadi

Ayer fue el día esperado. Con bombos y platillos, Central Córdoba hizo el anuncio oficial de un refuerzo de gran jerarquía. Luis Miguel Rodríguez, más conocido como el “Pulga”, firmó su vínculo con la entidad del barrio Oeste hasta diciembre de este año y desde hoy se sumará a las prácticas del plantel que dirige Leonardo Madelón.

El atacante tucumano, de 38 años, tenía previsto llegar anoche a Buenos Aires y en pleno viaje tuvo la gentileza de atender el llamado de EL LIBERAL. En una entrevista exclusiva, el jugador franquicia del “Ferro” habló de sus ganas de estar a disposición para la primera fecha, nada menos que ante River en el “Madre de Ciudades”, de los motivos que lo llevaron a decidirse por Central y el secreto de su vigencia en la elite del fútbol argentino.

“Central habló con mi representante, llamaron a Colón, me hicieron llegar la propuesta y la acepté. Fui claro en manifestar en su momento que quería salir de Colón y Central fue el club que se puso a disposición para contratar mis servicios y es por eso que decidimos estar”, comenzó diciendo el “Pulga”.

“Del club no conozco mucho, solo de haberlo enfrentado, pero tuve conversaciones con el Kily Vega, también tuve amigos que jugaron en Central como Sbuttoni, ahora está Soraire. Y en este tiempo hablé mucho también con Nico Leguizamón y me contó que es un club ordenado, que está al día, trabajando bien y en proceso para hacer mejores campañas y buscar alguna posición mucho más cómoda en el campeonato. El desafío es personal, ojalá pueda estar a la altura de lo que es Central y poder cumplir con las expectativas”, agregó.

El delantero aún no pudo hablar con el DT. “Seguramente cuando llegue a Buenos Aires nos sentaremos a conversar para saber lo que pretende de uno y lo que uno puede darle. Soy un jugador que viene a aportar su granito de arena y ojalá pueda ambientarme lo antes posible para poder estar a la altura de la circunstancia”, señaló.

Central sacudió el mercado de pases recientemente con Lucas Gamba y ahora lo hizo aún más con Rodríguez. Y se espera algún otro refuerzo más de jerarquía. ¿Da para ilusionarse con pelear arriba?

“Obviamente, es por eso que uno también apuesta sobre esto. Todos queremos estar en el lote de arriba y aspirar a algo mucho más elevado. Una vez que me siente a conversar con el entrenador y a ponerme a disposición, veremos eso. Pero uno siempre quiere lo mejor y estar lo más arriba posible en la tabla, porque de esa forma nos olvidaremos de la tabla de abajo”, respondió.

Con respecto a su estado físico, contó: “Estuve entrenando en Colón, pero separado del plantel que se fue a Uruguay. Entrené en el club con un profe así que físicamente creo que llego bien. Solamente que falta trabajo con pelota, reducido, fútbolà lo normal para llegar bien a un inicio de competencia”.

Justamente el inicio de competencia será muy exigente para Central, pero el “Pulga” se ilusiona con poder estar ante River. “Lo veremos cuando inicie las prácticas y el miércoles me pueda tocar jugar un poco (en el amistoso ante Almagro). Falta mucho todavía para el partido con River y vamos a tratar de ponernos a disposición lo antes posible. Espero no tener ningún problema para estar a disposición del entrenador”, dijo.

“Quiero adaptarme rápido para estar a disposición para el partido con River, son partidos muy lindos, que todos los jugadores queremos jugar y que tienen una motivación extra. Pero nosotros tenemos que apuntar a todos los partidos de la misma manera para poder estar en el lote de arriba”, añadió.

¿Hay algún secreto para seguir vigente en la elite a los 38 años? “No hay secretos. Hay que entrenarse, prepararse y alimentarse de la mejor manera para llegar bien. Uno sale de vacaciones ya no para estar descansando si no para seguir preparando el motor para llegar sin ningún tipo de problemas a las pretemporadas y realizarlas de la mejor manera”, reveló.





“Al hincha le digo que me voy a entregar al ciento por ciento, voy a tratar de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido, más que eso no puedo prometer. Ojalá pueda ayudar a mis compañeros a marcar goles y porque no a hacerlos yo también”, concluyó.





Por Pablo Díaz





TW: @pablidadiPor Pablo DíazTW: @pablidadi