Buenas noticias en el “Oeste”: Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez se sumó a las prácticas

17/01/2023 - 10:24 Deportivo

Martes de buenas noticias en el barrio Oeste: Luis Miguel "Pulga" Rodríguez se sumó hoy a las prácticas de Central Córdoba que se prepara para la vuelta a la competencia.

Esta mañana, la cuenta oficial de Twitter del club mostró una foto del jugador con la camiseta del club y luego lo mostró participando de los entrenamientos.

“Al hincha le puedo decir que me voy a entregar al cien por ciento, voy a tratar de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partid. Más que eso no puedo prometer. Ojalá pueda ayudar a mis compañeros a marcar goles y porque no a hacerlos yo también”, había pronunciado el futbolista en declaraciones a EL LIBERAL.

Tras acordar su salida de Colón de Santa Fe, el delantero firmó su contrato con el "Ferro" hasta el 31 de diciembre de 2023.