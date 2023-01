Córdoba: ''Mi papá Mario y mi hermano José me hicieron campeón mundial''

18/01/2023 - 03:33 Deportivo

Hay un dicho muy popular que se le atribuye al filósofo alemán George Orwell cuando en 1944 dijo que "la historia la escriben los vencedores". Palabras más, palabras menos, el sentido de esta frase va de la mano de lo que significa transitar un largo camino hasta alcanzar el objetivo.

Hoy se cumplen 25 años de un acontecimiento deportivo que revolucionó a la provincia de Santiago del Estero y que hizo que todo el mundo pudiera festejar: se trata de la histórica consagración de Juan Domingo Córdoba como campeón mundial de los minimoscas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Fue el 18 de enero de 1998 en el estadio del Club Ciclista Olímpico de La Banda.

"Ya ni me acordaba que mañana (por hoy) se cumplen 25 años del título mundial".

Así empezó ayer la charla de EL LIBERAL con aquel diminuto boxeador santiagueño, que unos años antes había probado suerte por una corona ecuménica, pero el mexicano Humberto la "Chiquita" González (campeón en ese momento) le impidió cumplir ese sueño que nació desde que era un niño y que en los corsos santiagueños se subía a un ring armado sobre un camión por su papá Mario para hacer una exhibición con uno de sus hermanos.

¿Qué recuerdas de ese momento que te llevó a la gloria y que para Santiago fue el primer título mundial en boxeo?

-. Me acuerdo que fue algo grandioso para la provincia. Era la primera vez que un santiagueño se consagraba campeón mundial en boxeo y en su tierra. Aquella vez subí al ring antes de la medianoche del 17 de enero de 1998 y terminé quedándome con el cinturón de campeón mundial un rato después, el decir el 18.

¿Volviste a tener algún contacto con el mexicano Melchor Cob Castro que fue tu rival después de ese combate mundialista?.

-. No, nunca. En general, de todos los rivales que tuve en mi carrera, jamás mantuve contactos después. Con el que sí pude charlar unas veces fue con Rubén Molina, a quien le gané el título argentino en Buenos Aires. Después, con ninguno.

Aquel 18 de enero de 1998 en La Banda, el estadio de Olímpico estuvo colmado de público y todo era expectativa e ilusiones. "Panza" se había preparado con mucho sacrificio para asumir este desafío que significaba una gran oportunidad de ceñirse la corona en casa.

¿Qué sientes hoy después de haber quedado para la historia del deporte santiagueño?

-. Todos los que me conocen saben que para mí el título mundial siempre fue muy importante en mi carrera profesional, pero si tengo que destacar otra cosa de mí es el respeto y el cariño que me siguen aún brindando la gente de Santiago. Para mí eso tal vez tenga mucho más valor que el éxito que alcancé. Ser una buena persona como me considero, vale mucho para mí y para toda la gente que me apoya y quiere.

Su papá Mario (ya fallecido y también ex boxeador) fue el que lo impulsó a la práctica del boxeo. Desde niño, tenía la costumbre de calzarse los guantes y de enfrentarse con alguno de sus hermanos.

"Yo siempre digo que mi papá y mi hermano José (entrenador) fueron los que me hicieron campeón mundial a mí. Me enseñaron todo, me cuidaron como se debía y me ayudaron a cumplir mi sueño que tenía desde niño. Por ellos, soy lo que soy".

Agradeció el apoyo que recibió de gente bondadosa

Juan Domingo Córdoba tampoco se olvidó de toda la gente que lo ayudó para vivir uno de los momentos más felices de su carrera como boxeador profesional.

"El título mundial no solamente fue mérito mío sino también de otra gente que estuvo a mi lado en todo momento como el doctor Pascual Llugdar, el "Gringo" Corona, el profe Carlos Montero, los sparrings que me hicieron el aguante con los guanteos, mi familia que me apoyó en todo y que siempre confío en mi sueño.

¿Qué te impulsaba a vos para luchar por tu sueño de campeón mundial?

-. Las ganas que tenía de demostrarme a mí mismo que podía ser campeón del mundo. Cada vez que subía al ring lo hacía con la mente y la fuerza de conseguir la victoria. No era otra cosa. Siempre apostaba ir al frente y con la idea de ser vencedor.

Para un boxeador en actividad, siempre hay detalles que son muy importantes en su preparación y que no deben quedar de lado. Y uno de ellos es la planificación de la dieta, algo que a muchos les cuesta asumir con responsabilidad. En este sentido, Córdoba reconoció que siempre es el primer rival a vencer antes de subir al cuadrilátero.

"Te cuento una anécdota. El viernes por la mañana, un día antes de la pelea por el título del mundo, y a pocas horas del pesaje oficial, tuve problemas con el peso. Estaba como 200 gramos arriba de la categoría. Algo que no era tanto tampoco, pero había que bajarlos y estar listo para el pesaje. Hice una sesión física y logré zafar de la situación".