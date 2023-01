Detienen al futbolista Dani Alves acusado de agresión sexual en un boliche de Barcelona

20/01/2023 - 08:07 Deportivo

El futbolista brasileño Dani Alves, quien fuera compañero de Lionel Messi en Barcelona ganando la Liga de Campeones y el Mundial de clubes, fue detenido hoy tras acudir a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts, en Barcelona, acusado de una presunta agresión sexual.



La cadena Ser de España consignó que los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de diciembre en la discoteca ‘Sutton’ de Barcelona cuando el futbolista, de 39 años y hoy jugador de Pumas de la UNAM de México, le habría introducido “la mano por dentro de la ropa interior” a una joven.



El brasileño abandonó las dependencias en un coche policial unos minutos después de las 10 de Cataluña y la patrulla lo llevará hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona donde pasará a disposición judicial y se decidirá sobre si se toman medidas cautelares sobre él o no.



La denuncia contra Dani Alves se produjo dos días después de la fecha en la que habría ocurrido la presunta agresión sexual, y se encuentra judicializada, en fase de instrucción, según cuenta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), señaló As.



Desde un primer momento, el jugador ha negado los hechos al señalar: “Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. No se quién es esa señorita”.



Alves jugó además en Bahía y San Pablo (Brasil), Sevilla (España), Juventus (Italia) y París Saint Germain (Francia) y ganó con el seleccionado brasileño la medalla olímpica en Tokio 2020, además dos Copa América y dos Copa Confederaciones.