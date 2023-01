Madelón: "Estamos pensando en tener un buen año y con un partido hermoso para arrancar"

27/01/2023 - 00:28 Deportivo

Distendido, tranquilo y, sobre todo, confiado, se mostró ayer Leonardo Madelón, que habló en rueda de prensa previo al gran debut de esta noche. El entrenador de Central Córdoba y sus sensaciones antes de enfrentar a River.

"Pasó un mes donde se nos hizo difícil porque se desarmó un plantel prácticamente completo y trajimos 18 jugadores. En ese interín había que llamarlos, convencerlos. Estuvimos en Buenos Aires diez días entrenando sin el equipo completo, pero dentro de todo nos fue bien. Fue todo muy positivo, estoy contento y feliz de estar acá. Los jugadores quisieron venir, los que estaban queremos que estén así que es óptimo todo. Estamos pensando en tener un buen año y con un partido hermoso para arrancar", comenzó diciendo.

"Estamos bien preparados. Justos físicamente porque bajamos de Buenos Aires y se incorporaron jugadores. Por como pintaba en un inicio, por allá por noviembre, nos acomodamos bien. Armamos un plantel, después un grupo y ahora tengo que encontrar un buen equipo. Esa es la idea para todo el año", agregó.

El DT admitió que "el examen es mañana", en alusión al partido de hoy ante River, pero fue más allá: "tenemos un propósito que es consolidarlo bien al Ferroviario en Primera y eso consume todo un año".

Luego, "Leo" profundizó sobre River: "Hay que jugar contra un rival difícil, un grande siempre es respetable. Yo nunca hablo de resultados antes de tiempo, pero vamos a agotar todas las instancias para ganar el partido".

"River tiene jugadores importantes y un buen técnico que está examinado por un pasado tremendo de Gallardo y tiene que consolidar eso, entonces buscaron una persona que sepa consolidar eso. Nosotros sabemos todo eso, ya vimos todos los detalles de River, las características de sus jugadores, ya conocemos eso. Pero lo más importante es que nos conozcamos nosotros y hagamos el partido que queremos", añadió.

Madelón se refirió luego al escenario de esta noche y su campo de juego. "El Único es un lindo estadio, es hermoso. El piso no está óptimo, pero hicieron todo el esfuerzo que podían. Nosotros pudimos ir solamente el miércoles pero es entendible, hubo un problema que es ajeno a nosotros. No está de la mejor manera, pero se puede jugar, es una cancha linda. Nosotros no nos vamos a excusar en el piso, en el calor, ni en nada. A nosotros nos pagan para hacer las cosas bien y no hay que excusarse en nada", comentó.

Por último, el entrenador dio los motivos por los que decidió que el "Pulga" Rodríguez no sea titular esta noche. "A veces con el tiempo te das cuenta que cuando estás ansioso te equivocas, tomas decisiones incorrectas y por ahí lo gastas en un partido y cuando más lo necesitas no lo tienes. Va a ir al banco y vamos a ir viendo en que momento lo podemos necesitar. Es importante, se lo vio muy bien, está contento, tiene su toque distinto y hay que armarle un circuito de juego para que esté cómodo", cerró.