Madelón: "Queríamos sorprenderlo a River, pero no pudimos golpear primeros"

29/01/2023 - 03:40 Deportivo

Central Córdoba no pudo otra vez con su karma. River Plate le volvió a ganar en los enfrentamientos mano a mano por torneos nacionales y anoche no fue la excepción. El equipo de Leonardo Madelón, con muchos jugadores nuevos y otros que llegaron a último momento, se encontró con un rival que hizo pesar su mayor jerarquía y que cuando tuvo las oportunidades para marcar, no perdonó.

El técnico de los ferroviarios analizó la derrota en conferencia de prensa. "Hoy se notaron las cosas que pasaron en este mes, donde hubo que armar un equipo nuevo. Todos dimos todo y cuando habíamos equiparado el partido, por el minuto 30 y estábamos mejor nosotros, se cierra el primer tiempo con un error nuestro y nos vamos 1 a 0 abajo al entretiempo", comenzó diciendo el entrenador "ferroviario".

"Nosotros habíamos hablado que contra River no hay que equivocarse porque la vas a buscar adentro. Tuvimos un par de errores y lo pagamos. Pero este equipo va a mejorar, no tengo dudas. Tenemos que sacarnos rápido de encima este partido. El hincha se dio cuenta que dejamos todo y yo les digo que se queden tranquilos porque este equipo lo vamos a trabajar y va a sacar resultados. Esto recién empieza y hay que ir escalón por escalón".

Más allá de los errores propios, Madelón reconoció las virtudes de River: "Nos termina ganando bien un equipo que tuvo una eficacia y una contundencia muy fuerte". Pero de inmediato se enfocó en Boca: "Ahora hay que pensar en la semana que viene, tenemos otro partido difícil en Buenos Aires".

Madelón contó cómo había planificado el partido, pero no salió lo que buscaban. "Queríamos sorprenderlo a River, presionarlo, pero no pudimos nosotros golpear primeros. Entonces no pudimos jugar nunca con la desesperación de ellos. Pero el equipo terminó ordenado, no tuvo graves problemas. Yo creo que hay un mérito grande en la eficacia de los jugadores de River", insistió.

El DT explicó lo complicado que fue este proceso en Central. "Un equipo, cuando empieza un torneo, es como una película, no sabes cómo va a terminar. Nosotros arrancamos con una formación y, al final del año, te vas a dar cuenta que hay varios cambios. Lo que más sentimos nosotros, lo que más me costó en estos casi dos meses, fue el desarmado de un plantel casi completo y el armado de otro con jugadores que van llegando. No son excusas, pero hay atenuantes", explicó.

Sobre la decisión de dejar al "Pulga" Rodríguez en el banco, explicó: "Confió mucho en Pulga, tenemos una muy buena relación y trato de cuidarlo. Si no hubiésemos tenido un resultado tan adverso, seguramente lo íbamos a cuidar más porque es uno de los jugadores que viene entrenando aparte. No puedes tirar un jugador, porque tenga un nombre, y después matarlo adentro porque no rinde. En ese sentido vamos a ser muy cuidadosos y con los profes vamos a trabajar para que esté óptimo".

Por último, destacó el trabajo de varios jugadores. "Castelli hizo un partido interesante en su debut en Primera y fue constante hasta el final. El arquero fue confiable, en los goles no tuvo nada que hacer. Todos estuvieron bien", concluyó el DT de Central Córdoba.