Central Córdoba trabajó pensando en revertir lo del debut

31/01/2023 - 02:09 Deportivo

Central Córdoba ya dejó atrás la derrota ante River Plate en su debut en la Liga Profesional de Fútbol. Si bien es cierto que siempre es importante la autocrítica para corregir errores, el "Ferro" no puede darse el lujo de detenerse mucho más en el análisis del 0-2 sufrido ante el "Millonario", porque su próximo compromiso será nada menos que Boca.

La Bombonera espera por el equipo de Leonardo Carol Madelón, el domingo 5 de febrero a las 19.15, por la segunda fecha del certamen. El "Ferro" se las verá ante un equipo motivado por su triunfo en el debut ante Atlético Tucumán, al margen de las críticas que viene recibiendo desde el año pasado por su juego. Entonces el desafío será doble para el elenco santiagueño, que debe sacarse rápido la espina de River e intentar dar el batacazo ante Boca.

Ayer comenzó la semana de trabajos del plantel, en el predio del Iosep, con la mente puesta ya en el equipo que dirige Hugo Benjamín Ibarra. Los jugadores se dividieron en dos grupos: los que fueron titulares y jugaron muchos minutos realizaron un trabajo regenerativo, en tanto que los demás hicieron fútbol en espacio reducido.

Seguramente en ese grupo que hizo fútbol puso el foco Madelón, porque está claro que necesitará realizar ajustes y variantes en el equipo. Pero no solamente de nombres podrían ser los cambios, sino también de sistema. "Nosotros tenemos el 4-4-2 como táctica más sencilla. Por los jugadores que tenemos, es la que más encaja. Pero a mí me gusta a veces el 5-3-2, o el 5-4-1 que te da movimiento por los costados. A mí ese sistema me gusta mucho, sobre todo cuando vas de visitante", advirtió Madelón.

Entonces no suena descabellando pensar en un equipo con un solo punta en La Bombonera, que en caso de optar por eses sistema seguramente será Castelli. Habría que ver como reacomoda a Gamba, de aceptable partido ante River, en ese esquema. Seguramente también Brian Farioli, o Lucas Besozzi, tendrán más chances de jugar por izquierda, luego del flojo debut de Leandro Ciccolini. Y habrá que la decisión del DT con el "Pulga" Rodríguez, si lo mantendrá en el banco o ya lo ve para jugar de entrada.

Por ahora son muchas las incógnitas y pocas las certezas. Pensar en un once ante Boca, es prematuro.