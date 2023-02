Patricia Bermúdez busca sumar rodaje y podios

31/01/2023 - 22:14 Deportivo

La atleta santiagueña Patricia Bermúdez quiere volver a los podios a nivel internacional. Para ello, la representante olímpica del seleccionado argentino de lucha sigue intensificando su preparación ahora en Croacia, adonde afrontará mañana el Zagreb Open Ranking Series 2023, en lo que será su segunda competencia internacional del año.

La deportista capitalina afincada en la Capital Federal es gendarme y comentó que está trabajando duro para entrar en categoría (53 kilos) y dar todo de sí en este torneo en el que intentará tener una buena performance.

"Vengo de afrontar un problema renal que tuve hace poco, por el cual me operé de los riñones. Y bueno, ello me hace a que trabaje el doble para dar el peso. Me tengo fe y me siento fuerte para poder tener un buen torneo. Estos son eventos preparatorios para poder llegar bien para los Juegos Panamericanos que serán en mayo en Buenos Aires, adonde gracias a Dios ya estoy clasificada", indicó.

Patricia dijo que igualmente no está relajada, porque quiere sumar luchas. "Este evento te otorga puntos para tener mejor llave en caso de clasificar a los Juegos Olímpicos también. Yo quiero tener más fogueo y llegar firme al Panamericanos primero", indicó.

Patricia Bermúdez agregó: "La idea es cerrar un ciclo en los Juegos Olímpicos del 2024 de París, y que se lo pueda hacer de la mejor manera".