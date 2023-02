Castelli y su debut en Primera: "Sentí que estaba preparado para el momento"

01/02/2023 - 02:42 Deportivo

Uno de los puntos más altos de este renovado Central Córdoba fue Facundo Castelli. El centrodelantero, que llegó de Estudiantes de Caseros, mostró coraje para pelearla a todas, pero también tuvo movimientos interesantes, con y sin pelota, y dejó una grata impresión. Casi ni se notó que estaba debutando en Primera División y nada menos que ante River.

"Fue un partido lindo para el debut en esta categoría, enfrentar a River para mí fue superlativo. Sentí que estaba preparado para el momento, tenía un entusiasmo muy grande y unas ganas de jugar el partido que me desbordaban. Tenía demasiadas ganas de vivir esto y eso fue algo que me ayudó y no me jugó en contra como suele suceder con los nervios, las ansias. Estaba tranquilo y entusiasmado con vivirlo. Intenté hacerlo de la mejor forma y día a día lo voy a intentar hacer mejor. Ese es el desafío propio que me voy a poner todos los días acá", contó el cordobés, en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado sobre si notó diferencias de categoría, respondió: "Es un ritmo quizás un poco más alto, pero físicamente no me pesó. El tema más que nada fue una toma de decisiones que, más allá de la categoría, cualquier jugador la puede tener. Me sentí bastante cómodo y es algo que partido a partido se va a ir mejorando. Tengo esa tranquilidad y confianza que me dieron en el partido anterior. Vamos a prepararnos para ver si puedo estar este partido que viene. Va a ser clave prepararse para mejorar y estar siempre a disposición del técnico".

El partido que viene es ante Boca y en su mítica casa. "Va a ser mi primera vez en la Bombonera, estoy entusiasmado por hacer un papel mejor todavía. Voy a ir a disfrutarlo mucho y a ayudar a mis compañeros para que consigamos un buen resultado", dijo al respecto.

Castelli ya empezó a jugar, en su cabeza, el partido ante el "Xeneize". "Siempre estás enfocado y preparándote para el partido que viene. Es como un examen, en la semana estudias para el fin de semana rendir. Mientras más enfocado, concentrado y con más ganas estés, mejor te va a ir en el partido", explicó.

Ante el "Millo", Castelli compartió minutos en cancha con el "Pulga" Rodríguez, con quien espera formar una linda sociedad en Central. "Yo soy mucho de buscar sociedad con lo que tengo más cerca y tenerlo al 'Pulga' ahí cerca te da garantía de un buen pase o una buena asistencia, se puede sacar un tipo de encima y dejarte mano a mano, por eso confiamos en él y nos da esa tranquilidad. Tener un jugador de las características de él acá es muy lindo y es algo para aprovechar. Ya sea que me toque jugar a mí o a cualquiera", señaló.

¿Hay festejo preparado para cuando llegue el primer gol en Central? "Todavía nada (risas), pero va a ser con mis compañeros, me gusta festejar con ellos porque es un premio que lo recibimos todos".