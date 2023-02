Soraire palpitó el duelo ante Boca: “Defensivamente deja muchos espacios”

03/02/2023 - 02:35 Deportivo

Jesús Soraire, el volante y capitán de Central Córdoba, se mostró optimista al hablar del partido del próximo domingo ante Boca, en la Bombonera.

“Primero hay que contrarrestar sus virtudes, anular las cosas positivas que tienen ellos en ataque y después aprovechar porque Boca, a diferencia de River, es un equipo que comete muchos errores en defensa. Y siempre te deja vivo, te deja vida para combatir. Tiene jugadores de mucha jerarquía de mitad de cancha hacia adelante, pero defensivamente deja muchos espacios, da muchas oportunidades que hay que saber aprovecharlas”, explicó el mediocampista tucumano cuando palpitó la previa en un diálogo con El Clásico de Radio Panorama.

Al ser consultado acerca de la necesidad de ir por objetivos más altos, explicó: “Hay que ir partido a partido, armándose de base sólidas. Cuando la cosa tambalee, volvamos a las raíces y la tengamos bien clara a partir del objetivo que nos planteamos. Pasó River, podríamos haber sacado un resultado mejor por cómo se dio el partido. Tuvimos algunas aproximaciones que si concretamos en el primer tiempo podría haber sido otro el cantar. Esperamos hacer lo mismo con Boca. Pasó River, ahora viene Boca y así partido a partido. Esto se verá cuando el torneo si lo que hicimos estaba bien o mal”.

El oriundo de Lules recordó el debut con derrota ante River en el estadio Único Madre de Ciudades. “Se vio un poco de rebeldía que era lo que más podía mostrar el equipo, una actitud muy buena ante la adversidad. Somos un equipo que se terminó de armar en la semana previa al inicio de la competencia. Es difícil, pero el equipo respondió, no fue doblegado como suponía la mayoría y no aferramos al plan de juego que si no es por la equivocación del primer tiempo podría haber terminado 0 a 0 y ellos iban a salir a exigirse un poco más en el segundo y dejando muchos espacios”, señaló convencido.

“River dominó el balón, pero sin profundidad, salvo alguna que otra situación pero fueron por equivocaciones nuestras. Lógicamente tenemos que convivir con el error, pero buenoà Después, cuando nosotros no animamos a hacer algo más, veíamos los espacios que ellos dejaban, llega el gol de ellos y cambia el partido. Hay que quedarse con lo positivo, con que el equipo respetó el plan, que se puso siempre al equipo por encima de cualquier individualidad. Me quedo tranquilo y esperemos hacer un buen partido también en la Bombonera”, concluyó Soraire.