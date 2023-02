Cano: "Ojalá podamos empezar con el pie derecho"

04/02/2023 - 00:56 Deportivo

Hoy todo es expectativa en Güemes. El "Gaucho" hará su debut mañana por la Zona A de la Primera Nacional ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares en el estadio Arturo "Jiya" Miranda y uno de los jugadores que palpitó la previa fue el delantero Lucas Cano. El oriundo de José C. Paz de Buenos Aires dio sus sensaciones antes de enfrentar a un rival que siempre se hace difícil y espera que mañana sea un día positivo para el elenco del barrio Rivadavia.

"Estoy contento por haber llegado a Güemes. Cuando me llamó Walter (Perazzo) no lo dudé, me gustó el proyecto y estamos ultimando detalles. Hicimos una gran pretemporada, en los partidos amistosos que hicimos se fue viendo una idea y nos fue bien. Ojalá que el domingo podamos plasmar en la cancha todo lo que trabajamos para tener un resultado positivo", explicó el atacante que proviene de Arsenal de Sarandí en una charla que mantuvo con la página abcdeporte.com.ar.

El entrenador Walter Perazzo empezó la planificación con un plantel prácticamente renovado en su totalidad por lo que llegaron muchos refuerzos en esta temporada con la idea de ser protagonista en el certamen que organiza la AFA.

En este sentido, Cano rescató la conformación del grupo y deseó que mañana sea el puntapié inicial para darle forma a la ilusión del ascenso.

"Somos todos nuevos. En la pretemporada nos fuimos conociendo en el día a día y se armó un lindo grupo, un lindo plantel. Ojalá podamos empezar con el pie derecho el campeonato", continuó el ex jugador de Argentinos Juniors, Felda United (Malasia), Chacarita, San Martín de Tucumán, Deportes La Serena de Chile, entre otros.

Más allá de que el entrenador lo tuvo muy en cuenta en los amistosos de pretemporada, Cano evitó adelantarse a la posibilidad de ser confirmado como titular para enfrentar a Agropecuario.

"Me tocó jugar los amistosos, pero el técnico tiene la última palabra. De los más de 30 jugadores que somos todos tenemos las mismas chances de ser titulares. Eso lo decide el DT. La oportunidad la tenemos todos, el equipo fue variando y todavía no sabemos quién juega".