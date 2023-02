Mitre vapuleó a la selección argentina

08/02/2023 - 04:04 Deportivo

El Club Mitre Vóley de Santiago del Estero fue el único de los cuatro conjuntos de la provincia en arrancar su participación en la Liga Federal de Voleibol con el pie derecho, luego de superar a la selección Argentina de Menores por 3 sets a 0 (35/19, 25/21 y 25/19), en un interesante partido.

De esta manera, el elenco aurinegro, de la mano en la conducción técnica de Alejandro Rodríguez y Agustín González Bovatti, consolidó un gran trabajo en cancha de sus dirigidos para cosechar el primer triunfo en el certamen nacional que cuenta con la participación de destacados clubes de todo el país.

El elenco santiagueño se apoyó en un plantel sin grandes figuras pero más que interesante en donde están: Pablo Corbalán, Mauricio Kukin, Bruno Romano, Lucas González, Lautaro Montenegro, Leonel Samcini, Benjamín Hernández, Gastón Luna, Mauricio Romano, Sabastian Brandan, Germán Ibarra, Fernando Carrizo, Thiago Ruiz, Alejandro Martínez, Nicolás Ribetti, Gastón Ruiz, Manuel More y Ariel Romero, quienes dieron el golpe inicial.

Por otro lado, Ateneo Vóley dio todo pero cayó en el tie break ante Armonía de Entre Ríos por 3 sets a 2.

Quimsa cayó por 3 sets a 0 ante Villa Dora y Olímpico de La Banda perdió ante Rácing 3 sets a 0.

Hoy proseguirá la jornada en el Nodo Tecnológico. En el caso de Quimsa, en varones, éste tendrá acción a partir de la 11 ante IMC de la provincia de Córdoba; en tanto que los varones del Club Mitre se medirán ante el fuerte conjunto de Linier a las 16. En cambio, a las 20, volverán a tener acción los equipos de Olímpico en caballeros y de Ateneo Vólete en damas. El primero enfrentará al siempre difícil conjunto de Echague de Paraná, y el segundo ante San Isidro.

A las 9 en varones jugarán Bco Hispano ante Marcos Paz; 18, Belgrano ante Ateneo Catamarca.

En damas, a las 9, Municipalidad vs. San Martin de Mendoza; 11, Universitario con la Selección Argentina; 16, Sonder vs. S. Martín Porres; 18, Echague vs. Bahiense.