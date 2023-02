Ateneo deberá ganar para soñar con los cuartos

11/02/2023 - 01:29 Deportivo

Los equipos santiagueños que participan en la Liga Federal Argentina de Vóleibol en la provincia tuvieron ayer actuaciones dispares, lo que condiciona para poder intentar arribar a las instancias de definición que comenzarán a jugarse a partir de mañana.

Precisamente el único conjunto de los cuatro que tiene muchas chances de poder pelear hoy por un puesto en la zona de definición es Ateneo Vóley, en femenino.

En la jornada de ayer, el elenco capitalino cayó ante su homónimo de Catamarca por 3 sets a 0.

De todas maneras, Ateneo Vóley es el único que cuenta con mayores chances de avanzar.

Para ello, las chicas de rojo deberán hoy ganar su partido ante el complicado Vélez, de los contrario quedarán relegadas a luchar por otras posiciones.

Ayer, Quimsa venció a Bco. Hispano por 3 sets a 0 y deberá esperar a que se den algunos resultados para ver si puede ingresar a la zona de definición. Olímpico cayó anoche por 3 sets a 1 y quedó prácticamente relegado a luchar por los puestos de abajo. Mitre, que juega hoy, en caso de ganar, podría tener chances de clasificar, pero dependerá de otros resultados

Programa

Este es el programa de la cuarta jornada que se desarrolla en las instalaciones del Nodo Tecnológico de la ciudad de La Banda.

Los duelos previstos para la jornada de hoy, en Femenino: a las 9, Universitario vs. Dard, Club Bell vs, Brujas. A las 11: Municipal vs. Fundarte C; San Jorge vs. Liniers. A las 16, San Isidro vs. Ateneo Catamarca; Banco Hispano vs. Armonía de Entre Ríos. A las 18: Sonder vs. Echagüe; Bahiense vs. Salta Vóley. A las 20: Vélez vs. Ateneo Santiago del Estero; Instituto vs. I. San Martín Porres.

En Masculino: a las 9, ICA vs, Mitre; Liniers vs. Selección Argentina Menor. A las 11: B. Hispano vs. IMC Córdoba; Villa Dora vs. Marcos- A las 18: Vélez vs. Echagüe; Ausonia vs. Rácing. A las 20: Belgrano vs. Lomaz; Ateneo Catamarca vs. Lafinur.