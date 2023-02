Quimsa jugará el lunes 6 de marzo en Managua

15/02/2023 - 00:29 Deportivo

Quimsa tiene tres partidos de Liga Nacional por delante y luego deberá viajar a Managua, la capital de Nicaragua, donde el próximo lunes 6 de marzo jugará ante Real Estelí, por los cuartos de final de la Basketball Champions League Americas (BCLA).

El equipo santiagueño tiene como objetivos inmediatos la clasificación al Final 4 de la competencia continental y cerrar la fase regular de la Liga Nacional entre los cuatro primeros para acceder a los cuartos de final.

Tras el primer juego en Managua, la "Fusión" recibirá a Real Estelí en el estadio Ciudad el próximo viernes 10 de marzo. En caso de ser necesario un tercer juego decisivo, se disputará al día siguiente en el mismo escenario.

Los restantes cruces serán: Libertadores vs. Minas, Flamengo vs. Universidad de Concepción y Sesi Franca vs. Peñarol de Montevideo.

Por Liga Nacional, Quimsa jugará mañana ante Oberá y el domingo 19 ante Gimnasia en el Ciudad, en tanto que el jueves 2 de marzo visitará a Olímpico en el Vicente Rosales.

Liga de Desarrollo

Tras la gran victoria en el clásico, Quimsa afrontará esta noche un partido durísimo ante Oberá Tenis Club de Misiones, puntero de la Liga de Desarrollo.

El encuentro se jugará en el estadio Ciudad, 21.30, con transmisión a través de Basquetpass.tv.

El equipo de Marcelo Zanni está obligado a ganar para mantener chances matemáticas de terminar entre los cuatro primeros para jugar la instancia decisiva de la competencia.

En su último juego ante Olímpico (74 a 44), Quimsa se apoyó en las destacadas actuaciones de Diego Collomb, Leonel Núñez Hernández y Joseph Caicedo.