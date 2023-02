Mitre volvió al triunfo y hoy enfrenta a Echagüe

15/02/2023 - 02:22 Deportivo

Mitre venció ayer a Belgrano de Don Torcuato por 3 a 0, en el único triunfo de los equipos santiagueños que compiten en la Liga Federal Argentina de Vóley, que se juega en el Nodo Tecnológico.

En la rama masculina, el "Aurinegro", que pelea por la decimotercera posición, se impuso con parcial de 25/18, 25/19 y 25/22 y hoy a las 8.30 enfrentará a Echagüe, que viene de ganarle a Racing de Castex por 3 a 2.

Por su parte, Quimsa perdió 3 a 2 ante Municipalidad de Lomas de Zamora, con parciales de 27/25, 25/23, 28/30, 15/25 y 15/10. La "Fusión", que lucha por la quinta posición, enfrentará hoy a las 11.30 a Lafinus, que ayer le ganó a Escuela Madrydense por 3 a 0.

Ayer también jugó Olímpico, que perdió ante Banco Hispano por 3 a 1, con parciales de 21/25, 25/21, 25/21 y 25/20.

Rama femenina

En la rama femenina, Ateneo enfrentará hoy a las 10 a San Martín de Mendoza. El equipo santiagueño perdió 3 a 0 ante Bahiense del Norte, con parcial de 11/25, 21/25 y 20/25.

Otros partidos: 8.30, La Armonía vs. Selección Argentina y Liners Bahía Blanca vs. Echagüe; 10, Salta Voley vs. Banco Hispano; 11.30, Brujas Misiones vs. Bahiense del Norte y San Isidro vs. Fundarte; 13, San Martín de Porres vs. Universitario de Córdoba; 15, Instituto vs. Atlético San Jorge.