Castelli, sobre Talleres: "Es un equipo duro, pero también vulnerable

16/02/2023 - 02:03 Deportivo

Central Córdoba cumplió ayer con una nueva jornada de preparación de cara al partido del próximo domingo ante Talleres de Córdoba en condición de visitante, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y uno de los jugadores que habló en la previa del partido ante los cordobeses fue el delantero Facundo Castelli. ¿Qué dijo el goleador ferroviario al respecto?

"Es un equipo que es duro, pero que también es vulnerable en algunas cosas cuando ataca en ciertos sectores de la cancha. Tendremos que aprovechar eso para intentar sumar de a tres de visitante, que sería muy lindo", expresó Castelli en el programa radial El Clásico de Radio Panorama cuando se refirió a lo que se viene para los "ferroviarios" de ahora en más.

Con la llegada de Leonardo Madelón para hacerse cargo del equipo, el objetivo siempre apuntó a tratar de conformar un plantel que pueda estar a la altura de las circunstancias y que de a poco se vaya acomodando para encontrar el funcionamiento que pretende el entrenador. Y uno de los aspectos en los cuales se sigue trabajando es en el ofensivo. Hasta ahora, Central Córdoba no logró marcar ningún gol en el torneo y no deja de ser un dato menor en este sentido.

"Creo que en estos tres primeros partidos nos costó un poco de tres cuartos para adelante de llegar con más claridad o con más gente quizás. A mí me está tocando hacer un trabajo en el cual me siento cómodo que es el de esforzarme por el equipo, por molestar a todos los defensores y a los cinco que juegan para que entreguen incómodos la pelota y podamos recuperarla lo más alto posible. Pero hay ocasiones por ahí que no se están generando y es algo de lo que por ahí me siento en deuda. Ya logramos lo que buscábamos que era esa solidez defensiva, de saber cuándo agruparnos y salir y en este partido seguramente dejaremos de preocuparnos tanto por eso y podamos soltar más jugadores al ataque que será clave para nosotros y generar situaciones", agregó.

Consultado sobre el momento actual, en el que Central Córdoba tuvo que armarse prácticamente sobre el inicio de la Liga Profesional con muchos jugadores nuevos que llegaron en calidad de refuerzos, Castelli reconoció que siente que el "Ferro" partió en desventaja por enfrentarse primero con rivales que ya vienen trabajando hace bastante tiempo y que marcan la diferencia en este sentido.

"Nos enfrentamos a tres equipos (River Plate, Boca Juniors y Belgrano de Córdoba) que vienen de procesos anteriores, con rendimientos altos, con jugadores de buen nivel y que vienen entrenando mucho tiempo juntos. Nosotros somos un equipo prácticamente que arrancamos de cero. No es ninguna excusa, pero lógicamente que en una categoría así, con jugadores y rivales de jerarquía, creo que se necesita un poco más de funcionamiento, de conocerte y de tener un proceso anterior".