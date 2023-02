Por qué Dani Álves podría quedar en libertad condicional hasta que se de a conocer el resultado del juicio

16/02/2023 - 16:31 Deportivo

El exfutbolista de Barcelona Dani Alves podría quedar en libertad condicional hasta que se le informe el resultado de su juicio por agresión sexual hacia una mujer de 23 años en el baño privado de la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre.

La abogada de la víctima expresó que Dani Alves posee más de 15 empresas entre Brasil y España que le proveerían suficiente capital económico para fugarse del país en un avión, por lo que desea que el exdefensor se mantenga en prisión hasta el veredicto final con su persona.

Ester García, abogada de la víctima, agregó que a Alves se le pusiera en libertad o con alguna medida cautelar, supondría una vulneración en la integridad psicológica de su clienta, siendo su principal fundamento para evitar una "posible fuga" del exfutbolista de Pumas de México.

No obstante, la defensa de Alves confirmó la existencia de dos empresas en Barcelona pero aseguró que no existe posibilidad alguna de que se "escape". Ambas partes habrían llegado al acuerdo de que el brasileño pueda salir de prisión hasta al menos conocerse su veredicto.

Dani Alves se encuentra en prisión desde el 20 de enero, y por lo que comentó un preso que pudo tener contacto con él, cree que no saldrá: "Él cree que que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí".

El exfutbolista de Barcelona Dani Alves podría quedar en libertad condicional hasta que se le informe el resultado de su juicio por agresión sexual hacia una mujer de 23 años en el baño privado de la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre.

La abogada de la víctima expresó que Dani Alves posee más de 15 empresas entre Brasil y España que le proveerían suficiente capital económico para fugarse del país en un avión, por lo que desea que el exdefensor se mantenga en prisión hasta el veredicto final con su persona.

Ester García, abogada de la víctima, agregó que a Alves se le pusiera en libertad o con alguna medida cautelar, supondría una vulneración en la integridad psicológica de su clienta, siendo su principal fundamento para evitar una "posible fuga" del exfutbolista de Pumas de México.

No obstante, la defensa de Alves confirmó la existencia de dos empresas en Barcelona pero aseguró que no existe posibilidad alguna de que se "escape". Ambas partes habrían llegado al acuerdo de que el brasileño pueda salir de prisión hasta al menos conocerse su veredicto.

Dani Alves se encuentra en prisión desde el 20 de enero, y por lo que comentó un preso que pudo tener contacto con él, cree que no saldrá: "Él cree que que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí".