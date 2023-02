Grelak mantiene a los once para el debut en casa

18/02/2023 - 00:48 Deportivo

Después de una larguísima espera, los hinchas aurinegros podrán ver a su equipo en el 8 de Abril. Mitre afrontará mañana su primer encuentro del año en condición de local, recibiendo la visita de Deportivo Maipú de Mendoza, en el marco de la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional de Fútbol.

El empate de la semana pasada en Campana ante Villa Dálmine dejó muy conforme al entrenador Alfredo Grelak. Mitre pudo plasmar en cancha lo que había planificado y si bien le faltó el gol, el DT le daría mañana el respaldo a los mismos once que fueron partícipes desde el arranque en el 0-0 de la primera fecha.

Es decir que en caso de no surgir inconvenientes de último momento, Mitre formará con Joaquín Ledesma; Brian Mieres, Rodrigo Tapia, Matías Almirón Llanes y Marcos Sánchez; Gabriel Ramírez, Juan Alesandroni, Germán Díaz y Daniel González; Santiago Rosales y David Romero.

El conjunto "aurinegro" hará su estreno en condición de local en la temporada. Buscará ser efectivo, algo que no tuvo en Campana ante Villa Dálmine, pero el funcionamiento fue más que positivo. El orden, la intensidad y el no bajar los brazos caracterizó al equipo en el debut, que intentará sumar de a tres en el barrio 8 de Abril, según consignó Abcdeporte.

El rival

Mitre no la tendrá nada fácil mañana ante su público. Es que enfrente tendrá a un Deportivo Maipú que llegará con el ánimo bien alto, después de lo que fue su estreno con debut de la semana pasada en Mendoza y ante Chaco For Ever, en el marco de la primera fecha.

Los mendocinos hicieron un muy buen mercado de pases y sumaron a su plantilla nombres de experiencia, como ser el caso de Rubens Sambueza, ex futbolista de River Plate y de un extenso paso por el fútbol mexicano. El volante de 39 años es uno de los emblemas de este Maipú que intentará seguir con su racha positiva de este inicio de campeonato.