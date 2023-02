Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este domingo 19 de febrero

19/02/2023 - 09:45 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Unión vs Colón

TNT SPORTS

19:15 Boca vs Platense

ESPN Premium

21:30 Talleres vs Central Córdoba

ESPN Premium

21:30 Independiente vs Defensa y Justicia

TNT SPORTS





PRIMERA NACIONAL

18:00 Mitre (SdE) vs Deportivo Maipú

19:00 Guemes (SdE) vs Defensores Unidos

19:00 Chaco For Ever vs Independiente Rivadavia

21:30 Deportivo Morón vs Guillermo Brown

TYC SPORTS





PRIMERA C

17:00 Excursionistas vs Berazategui

20:00 Laferrere vs Sportivo Italiano

DIRECTV SPORTS / 1614





LIGA NACIONAL

11:30 Quimsa vs Gimnasia de Comodoro

TYC SPORTS

20:00 Ferro vs Riachuelo

DIRECTV SPORTS / 1610

20:00 Independiente de Oliva vs San Lorenzo

21:00 Oberá vs Comunicaciones de Mercedes

22:00 La Unión de Formosa vs San Martín de Corrientes





ARGENTINA OPEN

13:30 Final de dobles

TYC SPORTS

16:00 Final

TYC SPORTS





SERIE A

08:30 Atalanta vs Lecce

ESPN 2

STAR +

11:00 Fiorentina vs Empoli

STAR +

11:00 Salernitana vs Lazio

STAR +

14:00 Spezia vs Juventus

ESPN 2

STAR +

16:45 Roma vs Hellas Verona

ESPN 2

STAR +





LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 PSG vs Lille

STAR + / ESPN

11:00 Lorient vs Ajaccio

11:00 Rennes vs Clermont

11:00 Brest vs Monaco

11:00 Troyes vs Montpellier

13:05 Lens vs Nantes

STAR +

16:45 Toulouse vs Olympique de Marsella

STAR +





LIGA DE ESPAÑA

10:00 Elche vs Real Espanyol

ESPN 3

STAR +

12:15 Rayo Vallecano vs Sevilla

DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao

DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Barcelona vs Cádiz

STAR + / ESPN





PREMIER LEAGUE

11:00 Manchester United vs Leicester City

STAR + / ESPN

13:30 Tottenham vs West Ham

STAR + / ESPN





BUNDESLIGA

11:30 Union Berlín vs Schalke 04

ESPN 2

STAR +

13:30 Borussia Dortmund vs Hertha Berlin

STAR +

15:30 Bayern Leverkusen vs Mainz 05

STAR +





TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Bordeaux vs Clermont

ESPN 3

STAR +





NBA: ALL STAR GAME

21:30 All Star - Team LeBron vs Team Giannis

ESPN 2

STAR +