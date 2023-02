Grelak: "Estamos comenzando a consolidarnos como equipo"

20/02/2023 - 01:52 Deportivo

El entrenador de Mitre, Alfredo Grelak, se fue contento por la victoria de ayer ante Deportivo Maipú y aunque reconoció que les costó en varios aspectos, puso de relieve la actitud de su equipo para ir a buscar el encuentro.

"Me voy muy contento y conforme con el resultado. Fue un partido duro. Más allá de no haber tenido tanta claridad y sumado al hecho de haber perdido el control del partido por algunos pasajes, el equipo tuvo la fortaleza de seguir insistiendo y de ir a buscarlo. Nos encontramos con un muy buen equipo, que sabía lo que quería. Ellos tienen una base del torneo anterior", dijo Grelak en diálogo con EL LIBERAL.

"Por ahí, cuando no aparece la claridad en el equipo, las ganas están presentes y el equipo lo demuestra. Me parece que los chicos que les tocó entrar lo hicieron de una muy buena manera. Modificaron el trámite del partido. A partir de allí no sufrimos más. El rival no nos generó situaciones claras como para marcar y el esfuerzo que hicieron fue importante. Así pudimos cerrar un partido importante", agregó.

Seguidamente, Grelak dijo: "Nosotros en el comienzo del partido hicimos 20 minutos buenos. Después, ellos tuvieron la tranquilidad que nosotros no tuvimos y nos costó. Empezamos a presionar. Jugadores que no estamos acostumbrados a que erren, erraron. Sentí que ellos tuvieron una manera de cortar el juego de manera sistemática. Una y otra vez, lo hicieron. Después de los 25 minutos, ellos se hicieron un equipo largo y comenzaron a tener más la pelota. Tuvieron el control del trámite. Joaquín sacó una pelota, pero tuvimos después el partido controlado".

"Me voy conforme con lo que dieron los chicos. Con la idea que se está armando. Los que entraron desde el banco lo hicieron muy bien. El grupo tuvo mucha actitud. Me parece que más allá de los detalles, estamos comenzando a consolidarnos como equipo. Usemos el sistema de juego que usemos, el equipo se siente cómodo", sostuvo ayer el entrenador "aurinegro".

A su vez, Grelak se explayó: "Sabemos la calidad de jugadores que tenemos y que eso nos va a acercar al rendimiento que queremos. Hoy quizás nos faltó eso y quedó la sensación de que no tuvimos el control del juego. Hay que darle mucho valor también al rival. Es muy importante haber sumado cuatro puntos sobre seis, especialmente porque se nos viene una seguidilla durísima. Ahora iremos a Mendoza, después viene Chaco y tendremos luego dos de visitante. La idea se irá haciendo más sólida".

Por último, el técnico de Mitre agradeció el apoyo de los hinchas en el primer partido de local. "Lo de la gente nos pone muy felices. Hace mucho que no sentíamos esto. Cuando el equipo lo necesitó, la gente lo levantó. Y eso es un plus importante", cerró Grelak.