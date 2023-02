Perazzo confía en que los triunfos ya van a llegar

21/02/2023 - 23:10 Deportivo

En sus primeras tres presentaciones en la Primera Nacional, Güemes todavía no pudo ganar (dos derrotas y un empate). Pero su entrenador, Walter Perazzo, confía en que las victorias llegarán pronto porque ve que su equipo está en crecimiento.

"En los dos partidos que jugamos de local el equipo ha mostrado un nivel de crecimiento que a mí me deja tranquilo. En este último partido hicimos sobrados méritos como para ganar. Jugamos muy bien, pero el fútbol a veces no es justo con el resultado. En cuanto a los puntos que sacamos, obviamente no me deja satisfecho. En los dos partidos de local merecimos cosechar más de lo que sacamos. Y en Madryn, mientras estuvimos once contra once hicimos un buen partido. Después jugar con uno menos nos complicó y terminamos perdiendo bien", analizó.

Perazzo sabe que es clave empezar a ganar, pero no se desespera: "Cuando se empieza un proceso nuevo, los triunfos te dan la tranquilidad del entorno más que nada. En el caso nuestro, no hemos podido obtener ese triunfo que nos permita estar más relajados. O sea es una presión más a la que uno ya trae por jugar el partido y el campeonato. Lo ideal sería ir creciendo, mejorando y tener resultados positivos, porque te permite trabajar en un ambiente más tranquilo".

El DT también entiende al hincha. "Lo primero que quiere es resultados, no es de analizar tanto cosas que nosotros si tenemos que analizar y tampoco tiene por qué hacerlo. Sabemos que cuando no se gana, el hincha se pone intranquilo, pero yo me preocupo por mirar a mi equipo y ojalá le podamos dar al hincha este año el equipo que está esperando ver, no solo con el juego sino acompañarlo con resultados positivos", dijo.

"Todos los equipos están en el mismo proceso de conocimiento e ir agarrando ritmo después de cuatro meses sin fútbol, con planteles nuevos. El campeonato va a tener a los equipos en un porcentaje alto de rendimiento después de la fecha diez o doce. No solo Güemes, todos", concluyó Perazzo.