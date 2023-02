El Gran Prix sigue con todo y Zamora entregó premios

22/02/2023 - 00:14 Deportivo

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, acompañado por el secretario de Deportes y Recreación, Carlos Dapello, asistió ayer por la tarde al Nodo Tecnológico, en la penúltima jornada del evento para realizar la entrega de premios del Torneo Gran Prix "Madre de Ciudades" de Tenis de Mesa que se desarrolla en las instalaciones del Nodo Tecnológico.

Esta competencia dio inicio el 20 de febrero y se extiende hasta hoy 22 de febrero. Participan 400 competidores de todo el país, en 18 categorías de manera individual y bajo la modalidad de dobles.

Acompañaron al mandatario provincial, el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra; el director de Gestión Pública, Ricardo Montenegro; el titular de la Asociación Norte de Tenis de Mesa, Agustín Asencio.

Durante el encuentro, el gobernador y otras autoridades provinciales jugaron y disfrutaron del torneo de tenis de mesa. Para finalizar, el Dr. Zamora hizo entrega de premios a la categoría doble competidor masculino, para el primer puesto, Constantino Daniel, Rodríguez Schoeller Santiago, el segundo puesto, Calosso Eber, Serrano Valentín, para el tercer puesto, Cabrera Tomás, y Schvarts Iván y para el otro tercer puesto, Cocheri Agustín y Cocheri Ariel. Segundo puesto: Eber y Valentín (Santiago del Estero). Tercer puesto: Cocheri Agustín y Ariel (Santiago del Estero).

Hoy continuará la llave final de categoría sub 23 y categoría Todo Competidor (tanto masculino y femenino). Luego del mediodía comenzará el torneo selectivo Sub 11 y Sub 13, clasificatorio para el Sudamericano en Paraguay de este año. Estará compitiendo Luciana Frías Paz de Santiago del Estero, quien ya salió campeona en categoría Sub 13 y segundo puesto en categoría Sub 15 femenino.