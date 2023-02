Madelón dará un "golpe de timón" en busca de la reacción del equipo

24/02/2023 - 00:55 Deportivo

Las turbulencias abundan en el arranque del torneo de la Liga Profesional en Central Córdoba. El equipo no da señales positivas en cuanto al juego y tampoco lo acompañan los resultados. Con apenas un punto cosechado sobre doce disputados, la necesidad por sumar de a tres se hace cada vez más notoria. Y toda la presión recaerá sobre el equipo que dirige Leonardo Madelón el próximo lunes, cuando desde las 21.30 reciba a Argentinos Juniors, en el cierre de la quinta fecha del certamen.

Ayer el plantel realizó una nueva práctica en el predio del Iosep y aunque no hubo un ensayo formal de fútbol, de antemano se sabe que habrá cambios. Es que el DT necesita imperiosamente que su equipo reaccione y por eso, ni bien se consumó la derrota en Córdoba ante la "T", dejó en claro que ante el "Bicho" dará un "golpe de timón" para tratar de solucionar las falencias.

"Argentinos también es un buen equipo. Uno tiene experiencia y yo creo que hay que pegar un cambio de timón en algunas cosas, es obvio. Ahora tenemos una semana larga y voy a hacer cambios y lo vamos a resolver. Hay que estar tranquilos y trabajar bien", había manifestado el DT en la conferencia de prensa realizada en el estadio Mario Kempes, tras el 0-2 ante los cordobeses.

"Yo en mi cabeza ya tengo el 90 por ciento del equipo para el lunes que viene. Me sirvió muchísimo lo que pasó con Talleres, de un partido perdido también tengo que sacar el lado bueno", añadió.

Si bien todavía no hay pistas del once inicial que recibirá a Argentinos, está claro que los ajustes que debe realizar Madelón son en todas las líneas. Porque más allá de que el punto más alarmante es que es el único equipo que aún no pudo convertir ni un gol, lo cual implica tal vez cambios en la parte ofensiva, también es cierto que ante Talleres el equipo lució descompensado, sobre todo en el retroceso, lo que implica también variantes en la parte defensiva.

Incógnitas

Uno de los que se perfilaba para volver al equipo titular, tras haber sido suplente ante Talleres, era Lucas Gamba. Pero el atacante mendocino está realizando trabajos diferenciados debido a que sufrió una distensión en el gemelo interno de su pierna derecha. De todas maneras, la evolución del ex Rosario Central es favorable, por lo que todavía no está descartada su presencia el próximo lunes.

Otro que asoma con buenas chances de ser titular es Lucas Bessozi, que ingresó en el complemento ante la "T" y al menos intentó algo diferente en la parte ofensiva. Cabe recordar que Facundo Castelli seguirá siendo baja por un desgarro, por lo que Madelón tampoco tiene mucho a lo que apelar a la hora de hacer cambios arriba, con el objetivo de ponerle fin a la sequía goleadora.

Pero el DT recuperó otras piezas, como el colombiano Mauricio Duarte, quien esta semana se reintegró a los trabajos grupales tras haber dejado atrás una lesión. El ex Defensa y Justicia puede ser una alternativa en el lateral izquierdo, sobre todo porque el nivel de Marcelo Benítez está por debajo de lo esperado. Y en el mediocampo, podría volver Ciro Rius. Por ahora, todas conjeturas e incógnitas. Lo único concreto es que se vienen cambios.