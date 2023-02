Osvaldo Ríos Olivero: ''Que me designen para ir a Canadá es un honor''

26/02/2023 - 02:41 Deportivo

Osvaldo Ríos Olivero, Senior Grand Máster de Taekwondo, fue designado por ITF para dictar un instructorado internacional en la ciudad canadiense de Toronto, del 3 al 6 de marzo.

"Son cursos que se dictan en diferentes partes del mundo para capacitar a nuevos instructores o refrescar conocimientos en los ya más antiguos. Somos ocho grandes maestros en el mundo en el comité técnico de ITF que tenemos ese trabajo y que nos reparte ITF en diferentes continentes. Yo estoy en el continente americano. Que me designen para ir a Canadá para mí es un honor, porque Toronto específicamente ha sido la segunda ciudad en vida del General Choi cuando se exilió. Siempre viajaba a aprender en Toronto. Ahora vamos a devolver algo después de muchos años", comentó en una entrevista concedida a EL LIBERAL.

Ríos Olivero dio mayores precisiones al respecto. "Para mí, después de tantos años de trabajo, es un reconocimiento, una gran responsabilidad ir a un país como Canadá que siempre fue líder en la parte técnica. Así como antes nosotros traíamos instructores de Canadá a la Argentina, ahora nos está tocando devolver el conocimiento y la atención. Los instructorados internacionales no son sólo la parte técnica. Si bien es cierto que la parte técnica es importante porque es donde se trabaja la homogeneidad técnica en todo el mundo, para los competidores, para las clases, también tiene importancia la otra parte, que es la parte pedagógica, de formación del instructor, para darles las herramientas de cómo es la captación, la retención y el mantenimiento del alumno, teniéndolo motivado en el tiempo. Y eso se puso de manifiesto con la pandemia", explicó.

En pandemia

"El taekwondo creció durante la pandemia, a través del zoom, de las clases virtuales, porque en realidad, sin pensarlo, ya veníamos preparados para un tipo de trabajo de esa naturaleza, pararnos frente a una cámara, transmitir y enseñar, un poco en su génesis el taekwondo fue eso. El General Choi lo diagrama y lo pergeña estando cautivo de los japoneses y viendo cómo los soldados japoneses hacían karate y pensaba con qué movimientos podían vencerlos. Esto, traído a la modernidad, fue una herramienta importante para el taekwondo en el mundo con pandemia", expresó el actual presidente del Concilio Panamericano de Taekwondo, quien comentó además que es casi un hecho la introducción de una diplomatura en la Universidad Católica de Santiago del Estero.

De regreso al país, Ríos Olivero asumirá como director de taekwondo del Club Atlético River Plate en una máster class. "Este año empezamos ahí. Se cerró el año pasado. Antes de la copa del mundo, me plantearon y estuve viendo la situación de ellos. Tenían taekwondo pero no participaban, no estaban a nivel federativo", concluyó.