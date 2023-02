Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este domingo

26/02/2023 - 09:10 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Colón vs Huracán

ESPN Premium

17:00 Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán

TNT SPORTS

19:15 River vs Arsenal

TNT SPORTS

21:30 Instituto vs Newell's

ESPN Premium

21:30 Banfield vs Independiente

TNT SPORTS





PRIMERA NACIONAL

17:00 Guillermo Brown vs Almirante Brown

17:00 Aldosivi vs Chaco For Ever

17:00 Defensores Unidos vs Deportivo Morón

TYC SPORTS

19:00 Deportivo Maipú vs Chacarita

20:00 Atlético Rafaela vs Racing de Córdoba

20:30 Independiente Rivadavia vs Mitre (SdE)





PRIMERA "B"

17:00 Fénix vs Sacachispas

WORLD PADEL TOUR

11:00 Final femenina

DIRECTV SPORTS 2 / 1612

13:00 Final masculina

DIRECTV SPORTS 2 / 1612





PRIMERA C

17:00 Claypole vs Victoriano Arenas

18:00 Sportivo Italiano vs Excursionistas

DIRECTV SPORTS + / 1613

ATP 500 - RÍO DE JANEIRO

17:30 Final

ESPN 2

STAR +

SERIE A

08:30 Bologna vs Inter

STAR + / ESPN

11:00 Salernitana vs Monza

STAR +

14:00 Udinese vs Spezia

STAR +

16:45 Milan vs Atalanta

STAR +





LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Lorient vs Auxerre

STAR +

11:00 Ajaccio vs Troyes

11:00 Clermont vs Racing de Estrasburgo

11:00 Nantes vs Rennes

11:00 Reims vs Toulouse

13:05 Monaco vs Niza

ESPN Extra

STAR +

16:45 Olympique de Marsella vs PSG

STAR + / ESPN





LIGA DE ESPAÑA

10:00 Athletic Bilbao vs Girona

ESPN Extra

STAR +

12:15 Celta de Vigo vs Real Valladolid

DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Almería vs Barcelona

STAR + / ESPN

17:00 Sevilla vs Osasuna

DIRECTV SPORTS / 1610





PREMIER LEAGUE

10:30 Tottenham vs Chelsea

STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

11:30 Friburgo vs Bayern Leverkusen

ESPN 2

STAR +

13:30 Bayern Munich vs Union Berlin

STAR +





CARABAO CUP

13:30 Final - Manchester United vs Newcastle

ESPN 2

STAR +





NBA

15:00 Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns

ESPN Extra

STAR +

17:30 Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers

ESPN Extra

STAR +

21:30 Golden State Warriors vs Minnesota Timberwolves

ESPN 2

STAR +

23:59 Denver Nuggets vs Los Angeles Clippers

ESPN 2

STAR +





ELIMINATORIAS FIBA - MUNDIAL 2023

21:10 Argentina vs República Dominicana

DIRECTV SPORTS / 1610

TYC SPORTS

21:10 Brasil vs Estados Unidos

DIRECTV SPORTS

21:10 Colombia vs Puerto Rico

DIRECTV SPORTS / 1614

21:10 Uruguay vs México

DIRECTV SPORTS + / 1613

21:10 Venezuela vs Canadá

DIRECTV SPORTS / 1615