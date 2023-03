Rius: "Ojalá sea un puntapié para que mejoremos y la racha se haya cortado"

01/03/2023 - 02:12 Deportivo

Central Córdoba se sacó la mufa el lunes pasado, consiguió su esperado primer triunfo en la Liga Profesional y ahora el ánimo cambió. "Estoy muy feliz por lo grupal, por lo personal y porque sirvió para cortar esta racha adversa que traíamos", dijo Ciro Rius, autor del tanto que significó el 1 a 0 sobre Argentinos Juniors, en diálogo con Radio Nacional.

"Habíamos trabajado este esquema, esta posibilidad de lastimar por afuera. Gracias a Dios se dio y lo disfrutamos", añadió en alusión a la jugada de su gol, el primero del "Ferro" en el torneo.

El volante también respaldó al entrenador Leonardo Madelón, que venía siendo cuestionado: "Esto es fruto del trabajo en conjunto que hacemos. Si le va bien a uno, nos va a ir bien a todos. Estoy contento de poder devolverle esa confianza y muy agradecido con él siempre".

Rius dejó en claro la necesidad que había por sumar de a tres. "Nosotros vivimos del resultado y teníamos que ganar porque el club merece que nosotros ganemos y consigamos resultados, para eso estamos acá y ojalá que podamos seguir así", manifestó.

Consultado sobre si se siente más cómodo en un rol más ofensivo que defensivo, respondió: "Yo a ambas posiciones las sé y las he hecho. Cuando te piden una función un poco más defensiva es eso, defender un poco más. Y eso hace que a veces sea más difícil llegar al área rival. Pero me siento bien en cualquiera de las dos. Obviamente que cuando uno llega al área rival y hace un gol o asiste, eso para la tele o el espectador se ve más, parece que da más rédito. Pero el trabajo defensivo también lo puedo hacer, me siento capaz de hacerlo y por eso también he jugado muchas veces en esa posición".

Rius ya puso la cabeza en Platense, rival al que visitarán el próximo sábado. "Son pocos días, pero creo que vamos a llegar bien. Algunos chicos por ahí terminaron algo acalambrados pero creo que los días van a alcanzar como para poder hacer un buen partido el sábado", se ilusionó.

"Cada partido es difícil y esto no quiere decir que hayamos logrado cierta estabilidad, pero ojalá que sea un puntapié para que mejoremos, que la racha se haya cortado y que el próximo sábado podamos hacer un gran partido y conseguir un buen resultado", concluyó el volante de Central Córdoba.