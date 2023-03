Mitre recibe a Chaco For Ever con la idea de olvidar el mal trago en Mendoza

04/03/2023 - 01:24 Deportivo

Tras el duro traspié sufrido la semana pasada en Mendoza, Mitre buscará rehabilitarse esta tarde, cuando desde las 18 reciba a Chaco For Ever. El cotejo, que se disputará en el estadio de Roca y Tres de Febrero del barrio capitalino 8 de Abril, corresponde a la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional y tendrá a Gastón Monson Brizuela como juez principal.

El "Aurinegro" estaba invicto y no había recibido goles en las dos primeras fechas, en las que empató 0-0 ante Villa Dálmine (en Campana) y superó 1-0 a Deportivo Maipú de Mendoza (en Santiago). Pero el domingo pasado cayó estrepitosamente ante la "Lepra" mendocina, por 4 a 1, y ahora buscará barajar y dar de nuevo.

Mitre tuvo una primera media hora para el olvido, en la que ya estaba 0-3 abajo y después se le hizo imposible remontar. Más allá de la pálida imagen que dejó en Mendoza, el entrenador Alfredo Grelak tenía en mente repetir el equipo titular, pero deberá realizar una modificación obligada, debido a la lesión que sufrió Daniel González, quien ni si quiera integra la nómina de convocados. En su lugar jugará Germán Mayenfisch, uno de los refuerzos que llegó esta temporada.

Sin dudas que será una oportunidad para que Mitre levante el aplazo de Mendoza. Y pueda recuperar la sonrisa ante su gente, para así sostener una localía fuerte, bastión principal para sus pretensiones de ser protagonista y pelear por un ascenso a la Liga Profesional.

En Chaco For Ever, que tiene 3 puntos y viene de perder como visitante ante Aldosivi de Mar del Plata (0-2), hay varios ex Güemes. El entrenador es Pablo Martel, que cuenta entre los titulares con los volantes Nicolás Juárez y Javier Bayk, más el delantero Claudio Vega, que además pasó por Mitre.