ESCÁNDALO | Una figura del Manchester City fue filmado bebiendo, acosando a una mujer y mostrando sus genitales

08/03/2023 - 11:15 Deportivo

Un verdadero escándalo se desató en el fútbol inglés luego de que se hiciera público un video que muestra a Kyle Walker, una de las figuras del Manchester City de Pep Guardiola siendo infiel, acosando a una mujer y mostrando los genitales en un bar de la ciudad.

Las imágenes habrían sido captadas el domingo por la noche y fuentes locales aseguran que el futbolista podría ser denunciado y afrontar una condena de hasta dos años de cárcel.

El escándalo estalló este miércoles, cuando The Sun publicó el video en el que se ve bien cómo Walker, casado con Annie Kilner, en estado de ebriedad besó y manoseó a una mujer. Además, se bajó la ropa y mostró sus genitales en medio del bar.

Un día antes, el Manchester City de Walker le había ganado 2-0 al Newcastle, por la Premier League. Un triunfo tras el que Guardiola les concedió "dos días libres en casa. No quiero verlos, ellos no quieren verme".

‘stop kyle walker getting his nob out every two minutes’ is a better campaign than ‘stop the boats’ imo pic.twitter.com/akuXMbuCtl