Güemes sufrió otro duro revés: 1-2 ante Alvarado

11/03/2023 - 01:26 Deportivo

La situación de Güemes en la Primera Nacional se torna cada vez más preocupante. No solamente sigue sin poder ganar sino que ayer sumó una nueva derrota, la tercera en seis partidos, y ante un rival directo en su lucha por la permanencia. En Mar del Plata, Alvarado lo venció por 2 a 1 en un cotejo clave de la sexta fecha de la zona A, que se disputó en el estadio mundialista José María Minella.



Con este resultado, el equipo que dirige Walter Perazzo (sigue sin poder encontrarle la vuelta y su continuidad comienza a ponerse en duda) quedó penúltimo en su grupo con 3 puntos, pero mañana puede quedar último en caso de que San Telmo (2) derrote como local a San Martín de Tucumán.

Apenas iban 3 minutos de juego cuando el "Gaucho" tuvo una chance clara para ponerse en ventaja, pero la dilapidó Maximiliano Casa. Después, Alvarado se fue adueñando del juego, desde la tenencia del balón, pero con poca profundidad. Hasta que a los 45´ Mauro Albertengo le ganó la posición a Facundo Díaz y definió a un costado ante la salida de Romero para el 1 a 0.



Güemes no pudo acomodarse en el complemento y dio la sensación de no haber asimilado el primer tanto local. Para colmo de males, a los 8 minutos el ex Mitre Guido Vadalá puso el 2 a 0 con un remate desde fuera del área.



El descuento a los 21' del ingresado Cano, tras asistencia de taco de Albornoz, encendió la ilusión de Güemes. Pero no le alcanzó.