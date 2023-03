En Güemes no bajan los brazos y esperan ganar

17/03/2023 - 02:42 Deportivo

Los números de Güemes encendieron las alarmas. Sin triunfos en seis partidos y con apenas tres puntos, está último en la zona A de la Primera Nacional, es decir en puestos de descenso, pero los jugadores confían en revertir la situación.

"Los resultados no se nos están dando para nada, pero crecimos desde el juego y desde la actitud también. Pero los partidos se ganan con goles y no estamos teniendo esa suerte de terminar bien las jugadas, por eso lamentablemente no se nos da la victoria todavía", explicó el defensor Mauro Zurita, en diálogo con El Clásico, de Radio Panorama.

Para el lateral derecho no todo pasa por la falta de eficacia. "También nos han convertido por distracciones. El partido pasado nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles, son más errores nuestros que virtudes de los rivales", advirtió.

El domingo, el "Gaucho" recibirá a Gimnasia de Mendoza. "Buscamos tener ese punto de quiebre para ya, de acá, ir para arriba. Es un buen rival y una buena medida para seguir demostrando que estamos a la altura de cualquier rival", cerró.